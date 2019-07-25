Энергетика
«Энел Россия» в I полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3%РИА Новости вчера в 08:45
"Энел Россия" в первом полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,59 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении компании. Из четырех электростанций компании выработку увеличила только Конаковская ГРЭС - на 8,4%, до 2,8 миллиарда кВт.ч.
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