"Энел Россия" в первом полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,59 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении компании. Из четырех электростанций компании выработку увеличила только Конаковская ГРЭС - на 8,4%, до 2,8 миллиарда кВт.ч.

«Энел Россия» в I полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3%

Кино Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети В сети появился трейлер к российской версии сериала «Чернобыль».

Кино Скончался легендарный Рутгер Хауэр Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.

Политика Путин дал новые поручения в связи с наводнением в Иркутской области Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить до 1 августа формирование списков пострадавших от наводнения в Иркутской области и до 10 августа обеспечить выплаты в полном объеме.

Происшествия Спасавшего детей при пожаре в «Холдоми» мальчика посмертно наградят Власти Хабаровского края намерены посмертно наградить мальчика, который спасал детей при пожаре в "Холдоми".

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.

Политика В США раскрыли тайну секретного мини-шаттла X-37B Кстати Астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг смог сфотографировать в космосе орбитальный испытательный корабль США - X-37B.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Музыка Макс Барских готовится оставить сцену ради личной жизни Певец отметил, что принял решение оставить сцену ради личной жизни. Барских рассказал, что ему надоело быть одному.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Происшествия К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском У директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова проходит обыск, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь организации Кира Ярмыш.

Авто Ford Transit Custom превратили в спортивный автодом на колёсах Фанат автотуризма Стив Норт обратился в тюнинг-ателье MS-RT с эксклюзивным заказом — он захотел получить уникальный Ford Transit Custom с нотками спортивности.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Происшествия В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник В городе Армавире (Краснодарский край) сбежал из-под стражи опасный преступник, сообщает областное управление ФСИН.

Общество В Петербурге провели генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ В Санкт-Петербурге и Кронштадте провели генеральную репетицию парада в честь Дня Военно-морского флота.

Экономика Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Армия и оружие Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.

Происшествия Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, задержанные на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие.

Политика Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом Госдума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.

Шоу-бизнес Ксения Собчак продемонстрировала ягодицы в ответ на критику Шнурова С недавних пор между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт, в рамках которого они стараются побольнее задеть друг друга.

Политика Зеленский назначил женщину на пост зампредседателя внешней разведки Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Екатерины Слядневой заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Происшествия В МЧС опровергли сообщения о лесном пожаре на западе Москвы Ранее анонимный представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в Тропарево загорелся лесной массив на площади 360 квадратных метров, а вблизи находятся два детских садика.