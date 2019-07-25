Экономика
«Энел Россия» в I полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3%РИА Новости вчера в 08:45
"Энел Россия" в первом полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,59 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении компании. Из четырех электростанций компании выработку увеличила только Конаковская ГРЭС - на 8,4%, до 2,8 миллиарда кВт.ч.
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В следующем году первый салют прозвучит 17 января – в честь Варшавы.
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С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
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Пожар на звездолёте SpaceX попал на видео
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Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
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Глава пермского УФССП задержан за взятки
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Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят
Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.
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В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
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Технический директор и соучредитель Tesla уходит в отставку
Технический директор Джеффри Брайан (Джей Би) Штробель (JB Straubel) считается одним из создателей «аккумуляторной технологии» Tesla.
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