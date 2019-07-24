Энергетика

«Энел Россия» в 1 полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3%Finam.Ru вчера в 08:07

"Энел Россия" в 1 полугодии 2019 года снизила выработку электроэнергии на 2,3% - до 18 589 ГВтч, сообщает компания. Чистый отпуск электроэнергии снизился на 2,2% - до 17 610 ГВтч.
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