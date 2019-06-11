Экономика
«Энел Россия» построит ветропарк в Ставропольском крае за 90 млн евроПРАЙМ 10:35
"Энел Россия" намерена вложить 90 миллионов евро в строительство ветропарка Родниковский, проект прошел отбор по программе поддержки "зеленой" энергетики, говорится в сообщении компании. Ветропарк Родниковский мощностью более 71 МВт будет расположен в Ставропольском крае.
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Футбол
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 года
Обновлено в 11:33
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Авто
Представлен семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB
Немецкий автопроизводитель представил новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено в 00:15
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Футбол
«Атлетико» нашел замену Гризманну
Руководство «Атлетико» ищет замену Антуану Гризманну, который этим летом планирует покинуть клуб.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
В Кандалакшском районе поисковики нашли танки
Находками поисковиков уже стали фрагменты двух советских танков БТ-7, часть 45-миллиметровой пушки и фрагменты лёгкого германского танка Т-II.
Обновлено в 06:36
Технологии
«Яндекс» тестирует сервис доставки продуктов
«Яндекс» запустил в тестовом режиме новый сервис бесплатной доставки продуктов «Яндекс.Лавка», сообщил руководитель проекта Илья Красильщик в Facebook.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар
"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Футбол
«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста
Общественная наблюдательная комиссия обратилась к руководителю управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергею Морозу с просьбой как можно скорее освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста.
Обновлено в 13:15
Политика
Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции
Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
Обновлено в 13:02
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Авто
Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто
Обновлено в 10:00
Общество
На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю, которая заставила первоклассников в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор, сообщила РИА Новости во вторник представитель департамента образования города.
Обновлено в 08:26
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Политика
В Госдуме предлагают завалить санкционкой Донбасс и Сирию
Депутат напомнил, что Россия отправляет, собирая, гуманитарные конвои в Донбасс и Сирию.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье
Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.
Обновлено в 01:52
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика
В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков
В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром
Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра.
Обновлено в 13:50
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04