«Энел Россия» построит ветропарк в Ставропольском крае за 90 млн евроПРАЙМ 10:35

"Энел Россия" намерена вложить 90 миллионов евро в строительство ветропарка Родниковский, проект прошел отбор по программе поддержки "зеленой" энергетики, говорится в сообщении компании. Ветропарк Родниковский мощностью более 71 МВт будет расположен в Ставропольском крае.

«Энел Россия» построит ветропарк в Ставропольском крае за 90 млн евро

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