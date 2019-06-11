Экономика

«Энел Россия» построит ветропарк в Ставропольском крае за 90 млн евроПРАЙМ 10:35

"Энел Россия" намерена вложить 90 миллионов евро в строительство ветропарка Родниковский, проект прошел отбор по программе поддержки "зеленой" энергетики, говорится в сообщении компании. Ветропарк Родниковский мощностью более 71 МВт будет расположен в Ставропольском крае.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Петербургский завод Siemens сможет заработать еще 5 млрд рублей на ветряках для итальянской Enel

Фонтанка.Ру11:08

Доля возобновляемой энергетики в России не превысит 1%

Ведомости14:03

Итальянская компания забрала остатки «зеленой» квоты

Коммерсантъ05:06

«Энел Россия» построит ветропарк в Ставропольском крае за 90 млн евро

ПРАЙМ10:35

«Фортум», «Энел Россия» и «ЕвроСибЭнерго» выиграли конкурс на проекты ВИЭ в 2022-24 годах

Finam.Ru11:11

Проекты «Фортума» и структуры En+ победили на конкурсе «зеленой» энергетики

РИА Новости11:55

Зеленая энергия вместо казино

Независимая газетавчера в 09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
Футбол

Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 года

Обновлено в 11:33
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено в 05:25
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Авто

Представлен семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB

Немецкий автопроизводитель представил новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено в 00:15
Общество

Максим Галкин заявил о «проплаченных» комментариях против Голунова

Обновлено в 11:46
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Обновлено в 04:58
Футбол

«Атлетико» нашел замену Гризманну

Руководство «Атлетико» ищет замену Антуану Гризманну, который этим летом планирует покинуть клуб.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

В Кандалакшском районе поисковики нашли танки

Находками поисковиков уже стали фрагменты двух советских танков БТ-7, часть 45-миллиметровой пушки и фрагменты лёгкого германского танка Т-II.
Обновлено в 06:36
Технологии

«Яндекс» тестирует сервис доставки продуктов

«Яндекс» запустил в тестовом режиме новый сервис бесплатной доставки продуктов «Яндекс.Лавка», сообщил руководитель проекта Илья Красильщик в Facebook.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар

"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Футбол

«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро

Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста

Общественная наблюдательная комиссия обратилась к руководителю управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергею Морозу с просьбой как можно скорее освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста.
Обновлено в 13:15
Политика

Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции

Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
Обновлено в 13:02
Общество

Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Авто

Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто

Обновлено в 10:00
Общество

На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю, которая заставила первоклассников в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор, сообщила РИА Новости во вторник представитель департамента образования города.
Обновлено в 08:26
Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 09:42
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Политика

В Госдуме предлагают завалить санкционкой Донбасс и Сирию

Депутат напомнил, что Россия отправляет, собирая, гуманитарные конвои в Донбасс и Сирию.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье

Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.
Обновлено в 01:52
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика

В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков

В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Матвиенко назвала дело Голунова «головотяпством» или провокацией

Обновлено в 08:27
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Футбол

Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром

Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра.
Обновлено в 13:50
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»

«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное