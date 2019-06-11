Экономика

Итальянская компания забрала остатки «зеленой» квотыКоммерсантъ 05:06

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Компания пошла на максимальное для себя снижение CAPEX, чтобы гарантировать загрузку своему технологическому партнеру в РФ — Siemens Gamesa. В солнечной генерации последние из оставшихся по квоте 6 МВт забрал финский Fortum.
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