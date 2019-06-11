Экономика
Итальянская компания забрала остатки «зеленой» квотыКоммерсантъ 05:06
Компания пошла на максимальное для себя снижение CAPEX, чтобы гарантировать загрузку своему технологическому партнеру в РФ — Siemens Gamesa. В солнечной генерации последние из оставшихся по квоте 6 МВт забрал финский Fortum.
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«Энел Россия» построит в России еще один ветропарк на 71,25 МВт
Будущее России. Национальные проекты10:35
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Политика
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Москалькова на встрече предложила обсудить возможность гуманитарные вопросы, связанные с гражданами Украины и России, которые находятся в местах несвободы и нуждаются в помощи в области медицины, контроля за соблюдением условий содержания под стражей.
Обновлено в 12:44
Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Политика
Глава МИД Швеции сравнила отношения с Россией с драматическим танцем
Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что отношения с Россией напоминают драматический танец, так как королевство поддерживает санкции против Москвы, но при этом нацелено на взаимные контакты.
Обновлено в 11:09
Кино
Орбакайте показала фото со съемок продолжения «Гардемаринов»
Режиссер фильма Светлана Дружинина снимает в Царском Селе и Петергофе эпизоды о Екатерине II, которую играет известная певица и актриса Кристина Орбакайте.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье
Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.
Обновлено в 01:52
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»
Российская певица Пелагея Телегина отреагировала на смерть участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина, подчеркнув, что у него было «большое доброе сердце».
Обновлено в 08:43
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии
Четыре человека, двое из которых малолетние дети, погибли в результате столкновения Lada Largus и "КамАЗа" на трассе в Башкирии.
Обновлено в 12:08
Политика
Трамп раскритиковал ФРС за сильный доллар
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter раскритиковал Федеральную резервную систему страны за высокую базовую процентную ставку.
Обновлено в 10:34
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Политика
Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня
Московские власти согласовали запланированную на воскресенье массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.
Обновлено в 10:39
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Автоспорт
Хэмилтону грозила дисквалификация после финиша Гран-при Канады
Смена конфигураций до старта грозила бы британцу стартом с пит-лейна, а обнаружение нарушения регламента после гонки — дисквалификацией.
Обновлено в 11:03
Политика
Начальник антинаркотического отдела УВД ЗАО заявил, что не знает об отстранении
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы.
Обновлено в 12:21
Политика
Ирина Гехт осенью покинет Совет Федерации
Сенатор Ирина Гехт доработает свой срок полномочий, который заканчивается в сентябре, и покинет Верхнюю палату.
Обновлено в 07:39
Игры
Cyberpunk 2077 стала лидером продаж в Steam и GOG
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В Кандалакшском районе поисковики нашли танки
Находками поисковиков уже стали фрагменты двух советских танков БТ-7, часть 45-миллиметровой пушки и фрагменты лёгкого германского танка Т-II.
Обновлено в 06:36
Политика
Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона
В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Космос
В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing
Американская компания, которая ранее принимала заказы на туристический полет к МКС на кораблях «Союз», открыла прием заявок на полет к международной станции на новом корабле «Старлайнер» от «Боинг».
Обновлено в 12:45
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Футбол
Дюпин назвал трех лучших футболистов РПЛ
Вратарь Юрий Дюпин, выступавший в прошедшем сезоне за «Анжи», назвал имена трех лучших футболистов российского чемпионата.
Обновлено в 04:20
Наука
Физики предложили нового кандидата на роль темной материи
Сотрудники Калифорнийского университета в Дэвисе Джон Тернинг и Кристофер Верхарен решили, что темная материя вряд ли состоит из слабо взаимодействующих массивных частиц, известных как вимпы.
Обновлено в 08:16