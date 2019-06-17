Футбол
Эндрю Альбиси стал игроком «Зенита»Спорт-Экспресс 03:17
Альбиси является игроком сборной Франции. Разыгрывающий был вызван в национальную команду на тренировочные сборы перед Кубком мира-2019. В составе сборной баскетболист принял участие во всех матчах квалификации.
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Эксперты не подготовили исследование по делу «Седьмой студии» в срок
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Как оказалось, возлюбленная Тимати беременна и ей хотелось хранить эту тайну как можно дольше.
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Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
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Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»
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Екатеринбургские лингвисты разрешили называть полицейских «мусорами»
Оценить высказывания подозреваемого в адрес сотрудника полиции попросили экспертов-лингвистов.
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Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что удалил собственный аккаунт в Twitter.
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В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
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Происшествия
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Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено вчера в 14:37
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
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Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года
Обновлено в 05:38
Происшествия
Суд освободил журналиста Игоря Рудникова, расследовавшего коррупцию в Калининграде
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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 83% россиян поддерживают подростков, решивших начать работать до 18 лет.
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В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 17:27
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Экс-главу НИИТО Садового приговорили к трем годам колонии
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В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности
Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
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Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
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Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.
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