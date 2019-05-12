Здоровье
Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабетаNews.ru вчера в 07:05
Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют. Медики призвали обращать внимание на подозрительные изменения кожи. Речь идёт как о внешних факторах, так и об ощущениях.
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Наука
Увеличение размера полового органа назвали опасным и бесполезным
По данным исследования, процедуры по увеличению размера полового члена не всегда были эффективными и часто приводили к осложнениям.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено вчера в 12:51
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
Камеры ставятся не там, где может произойти ДТП (нерегулируемый перекресток, зебра и т.д.), а там, где водители чаще нарушают скоростной режим: на пустынных перегонах, перед табличкой выезда из населенного пункта, около якобы забытых дорожниками временных дорожных знаков.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра
Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
Обновлено в 01:50
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Политика
Во Франции осудили «антироссийскую и пронатовскую истерию»
«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не примут участия в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в Европейском парламенте», — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 21:55
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Экономика
Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8%
Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР
Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
ЖКХ
В Москве начинается плановое отключение горячей воды
До 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял две недели, а еще раньше – 3 недели.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
У дочери Розы Сябитовой Ксении появился новый кавалер
Сябитова говорит, что имеет сложный характер и будущий избранник должен принимать это, иначе она найдет себе другого, ведь очередь из женихов с каждым днем все больше.
Обновлено в 01:46
Наука
Впервые в истории медицины больного удалось вылечить бактериофагами
Обновлено 11 мая в 09:26
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора
Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.
Обновлено в 00:00
Игры
Выйдет версия Red Dead Redemption 2 для ПК
Вторая часть знаменитой игры-вестерна Red Dead Redemption может выйти на платформе ПК.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Число жертв циклона «Фани» в Индии увеличилось до 64
Более 60 человек погибли из-за мощного циклона «Фани», который обрушился на индийский штат Орисса, передаёт агентство ANI.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Под Владимиром два человека погибли в ДТП из-за мыльного вещества
Из-за скользкого дорожного покрытия произошло три ДТП, жертвами которых стали два человека, еще девять — в том числе ребенок 2010 года рождения — получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС
Глава белорусского министерства экономики Дмитрий Крутой заявил, что страна выступает за введение моратория на принятие препятствующих взаимной торговле нормативно-правовых актов в Евразийском экономическом союзе.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Глава МИД Сербии рассказал о недовольстве Запада из-за отношений с РФ
Глава МИД Сербии Ивица Дачич пожаловался на недовольство Запада из-за развития отношений Белграда с Россией.
Обновлено вчера в 23:07
Космос
Сроки запуска второго спутника «Обзор-Р» определят после 2021 года
Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что запуски двух таких спутников планировались в 2021 и 2023 годах, но также указывали на возможность ускорения постройки аппаратов и запуска их в 2020 году.
Обновлено вчера в 21:05
Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки
Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Сергей Шакуров показал подросшего сына
Обновлено вчера в 22:00