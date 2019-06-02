Единоборства
Энди Руис одержал победу над Энтони ДжошуаRT на русском 01:34
Как уточняет «Спорт-Экспресс», Руис нокаутировал оппонента в седьмом раунде. Для Джошуа это поражение стало первым в карьере. Одержав победу над британцем, мексиканец завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.
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