Футбол
Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл»Soccer.ru 11:58
Последним клубом английского футболиста был "Вест Хэм", однако летом игрок стал свободным агентом. ⚫️⚪️ #CarrollComesHome pic.twitter.com/tgUVWnAYK1 — Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019 Напомним, что Кэрролл является воспитанником "Ньюкасла" и играл за "сорок" с 2005 по 2011 год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:50, Вашингтон
Политика
Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы
8 августа «Лига», партнер по правящей коалиции в Италии, заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 13:17
Политика
Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму
Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Кино
Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова
Американский режиссер Квентин Тарантино сообщил в интервью российским журналистам, что обожает фильмы режиссера Тимура Бекмамбетова.
Обновлено в 14:35
Теннис
Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Монреале
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монреале.
Обновлено в 14:29
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено в 09:35
Космос
Телескоп ALMA увидел 39 невидимых галактик
Обновлено в 11:24
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Авто
Названы самые популярные внедорожники дороже 5 млн рублей
Обновлено в 10:25
Политика
В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено в 11:11
Футбол
Кононов назвал главную проблему нынешнего «Спартака»
После победы над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов рассказал, что рассчитывает на прогресс в игре команды.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено в 13:37
Футбол
Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обновлено в 03:41
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Неизвестные напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова (фракция ЛДПР) во время встречи с избирателями в Москве в четверг.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца
Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Депутат из Украины заявил о невозможности возвращения Крыма
Депутат Верховной рады Олег Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины.
Обновлено в 16:24
Гаджеты
Honor объявил дату презентации своего первого телевизора
Китайский бренд Honor, принадлежащий Huawei, объявил дату презентации своего первого телевизора Honor Vision.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека
Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Происшествия
Юристы ФБК остались в статусе свидетелей после обысков и допросов в СК
3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по ч. 4 ст. 174 УК России (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем).
Обновлено в 16:04
ЖКХ
В Петербурге цокольный этаж ТЦ оказался подтопленным из-за дождя
Обновлено в 15:43
Происшествия
Четверо туристов из Петербурга загадочно пропали под Мурманском
Четыре туриста из Санкт-Петербурга отправившиеся на рыбалку в Мурманскую область, исчезли, пишет 8 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 16:26
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Кино
В Выборге объявили победителей кинофестиваля «Окно в Европу»
Напомним, что двадцать седьмой кинофестиваль "Окно в Европу" проходил в Выборге в период со 2 по 8 августа этого года.
Обновлено в 15:35