Футбол

Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл»Soccer.ru 11:58

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Последним клубом английского футболиста был "Вест Хэм", однако летом игрок стал свободным агентом. ⚫️⚪️ #CarrollComesHome pic.twitter.com/tgUVWnAYK1 — Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019 Напомним, что Кэрролл является воспитанником "Ньюкасла" и играл за "сорок" с 2005 по 2011 год.
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