Футбол
Энди Кэрролл вернется в «Ньюкасл»Спорт-Экспресс 08:50
Нападающий Энди Кэрролл вернется в "Ньюкасл". 30-летний англичанин уже прошел медицинское обследование и подпишет с клубом контракт на год, сообщает BBC. Кэрролл выступал за "Ньюкасл" с 2006 по 2011 год и является его воспитанником.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:20, Вашингтон
Технологии
В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G
Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца
Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.
Обновлено вчера в 15:28
Космос
Ракета Ariane 5 с двумя спутниками связи стартовала с космодрома Куру
Обновлено 06 августа в 15:50
Происшествия
Илья Яшин получил очередные 10 суток ареста
Обновлено в 11:41
Происшествия
После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон
После взрыва реактивного двигателя ракеты на полигоне в Неноксе под Северодвинском в городе повысился радиационный фон.
Обновлено в 07:37
Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Политика
Глава партии «Здоровая Сербия» предложил передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Футбол
Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКА
Обновлено в 11:25
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2.
Обновлено в 14:53
Политика
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
При обстреле района авиабазы Хмеймим погибли два сирийца
«По данным сирийских органов безопасности, в результате обстрела террористов погибли два местных жителя, ещё четыре человека получили ранения», — говорится в сообщении министерства.
Обновлено в 11:49
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
ЖКХ
Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы
В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Технологии
Сотовые операторы будут искать пропавших людей с помощью нейросетей
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приступил к тестированию технологии для поиска пропавших людей по аэрофотоснимкам на основе нейросети.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено в 13:37
Автоспорт
«Мерседес» поздравил «Торо Россо» с подиумом Квята
Обновлено в 13:23
Футбол
«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо
Обновлено в 12:44
Футбол
«Мариуполь» сыграл вничью с «АЗ Алкмар», ПСВ победил «Хёугесунн»
Встреча состоялась в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершилась со счётом 0:0. В другом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы норвежский «Хёугесунн» принимал ПСВ.
Обновлено в 14:56
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Политика
Кличко сравнил пост мэра Киева с электрическим стулом
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил пост градоначальника с электрическим стулом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 09:53
Кино
Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»
Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
Обновлено в 08:05
Политика
Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Здоровье
В больницах Дамаска проводят уникальные операции, несмотря на санкции
Уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени проводят в больнице "Аль-Асада" в Дамаске, несмотря на нехватку оборудования и медикаментов из-за санкций, рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
На западном берегу реки Иордан нашли тело убитого израильского солдата
Военнослужащий Израиля был найден мёртвым на Западном берегу реки Иордан с ножевыми ранениями на теле, информирует армейская пресс-служба.
Обновлено в 01:24