Футбол

Энди Кэрролл вернется в «Ньюкасл»Спорт-Экспресс 08:50

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Нападающий Энди Кэрролл вернется в "Ньюкасл". 30-летний англичанин уже прошел медицинское обследование и подпишет с клубом контракт на год, сообщает BBC. Кэрролл выступал за "Ньюкасл" с 2006 по 2011 год и является его воспитанником.
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СМИ: Кэрролл вернется в «Ньюкасл»

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