Футбол
Энди Кэрролл вернется в «Ньюкасл»Спорт-Экспресс 08:50
Нападающий Энди Кэрролл вернется в "Ньюкасл". 30-летний англичанин уже прошел медицинское обследование и подпишет с клубом контракт на год, сообщает BBC. Кэрролл выступал за "Ньюкасл" с 2006 по 2011 год и является его воспитанником.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
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Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
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Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
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Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
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Технологии
В России запустили первую пилотную зону сети 5G
Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
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СМИ напомнили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»
Соединенные Штаты и ряд стран Европы обсуждают проект трубопровода EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), который будет поставлять газ в ЕС из Восточного Средиземноморья, пишет Ефтимис Ангелудис — журналист немецкого издания Junge Welt.
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Избитой девочке из Ингушетии установят протез
Девочке, избитой в Ингушетии, установят протез. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
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Шоу-бизнес
Марина Анисина сделала официальное заявление об отношениях с Джигурдой
Джигурда пояснил, что это было официальное заявление олимпийской чемпионки.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее
По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Минобороны подписало контракт на модернизацию Су-34
По словам собеседника издания, Министерство обороны приняло решение о начале работ по созданию модернизированной версии бомбардировщика Су-34 и подписало соответствующий контракт с компанией "Сухой".
Обновлено в 03:57
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Авто
В России отзывают 575 автомобилей Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 575 автомобилей Mercedes-Benz X-Class.
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Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:30
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
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Илью Яшина доставили в суд
Обновлено в 09:19
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Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
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ФАС возбудила дело против Apple из-за приложений
ФАС выявила, что Apple злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
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Футбол
Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ
Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 10:27
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Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером
Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
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