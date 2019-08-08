Футбол
Энди Кэрролл вернется в «Ньюкасл»Спорт-Экспресс 08:50
Нападающий Энди Кэрролл вернется в "Ньюкасл". 30-летний англичанин уже прошел медицинское обследование и подпишет с клубом контракт на год, сообщает BBC. Кэрролл выступал за "Ньюкасл" с 2006 по 2011 год и является его воспитанником.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Политика
Хизри Шихсаидов прокомментировал заявление Рамзана Кадырова
Обновлено в 08:17
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Футбол
Тун — Спартак 0:2 (Перерыв)
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили контракт с Netflix
Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix на 200 миллионов долларов, они будут снимать для него фильмы и сериалы.
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Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
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Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга
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Футбол
Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено в 08:59
Общество
ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают
Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.
Обновлено в 08:03
Происшествия
«Всплыла вся экономия на ливнёвке»: Петербург опять затопило
После начала непогоды, которая особенно разгулялась в южной части Северной столицы, очевидцы делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями затопленных улиц, торговых центров и других объектов.
Обновлено в 12:44
Общество
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег
По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 07:54
Футбол
«Спартак» приобретет нападающего «Галатасарая»
Сенегальский нападающий турецкого «Галатасарая» Мбайе Дьян может стать футболистом московского «Спартака».
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Киргизии начали второй штурм резиденции экс-президента Атамбаева
Силовики начали второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 07:48
Политика
Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Обновлено в 12:55
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.
Обновлено в 08:52
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Экономика
«Сбербанк» продал долю в Михайловском ГОКе
Sberbank Investments Limited продала Лебединскому ГОКу 10,00003% акций Михайловского ГОКа, сообщает компания.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Культура
В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова
Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено в 09:35
Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
Главный научно-исследовательский вычислительный центр (ГлавНИВЦ) при управлении делами президента продает сервисы, которые позволяют найти информацию о любом человеке.
Обновлено в 12:47
Футбол
«Астана» забила пять мячей чемпиону Мальты
"Астана" легко разобралась с "Валлеттой" из Мальты в матче третьего квалифай-раунда Лиги Европы - 5:1. Дубль оформил Рунар Сигурьонссон.
Обновлено в 11:56
Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14