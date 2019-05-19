Футбол

«Эмполи» разгромил «Торино», «Парма» обыграла «Фиорентину»Спорт-Экспресс 11:08

"Эмполи" с разгромным счетом обыграл "Торино" в матче 37-го тура чемпионата Италии (4:1). Хозяева набрали 38 очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице. "Торино" с 60 баллами располагается на 7-й строчке.
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«Эмполи» разгромил «Торино» и ушел из зоны вылета

ProstoProSport11:00

«Эмполи» разгромил «Торино», «Парма» обыграла «Фиорентину»

Спорт-Экспресс11:08

«Торино» потерял шансы выступить в ЛЧ в следующем сезоне, проиграв «Эмполи»

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Sport24.ru10:57

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Матч ТВ10:55

Маццарри: «Я бы хотел увидеть стадион „Эмполи“ в цветах „Торино“»

Soccer.ru04:15
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Футбол

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Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
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Составлен рейтинг самых популярных версий Lada Vesta на рынке РФ

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Происшествия

Шварценеггер рассказал о нападении в ЮАР

Актёр Арнольд Шварценеггер попросил поклонников не беспокоиться из-за нападения на него в Африке.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
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Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Политика

Канцлер Курц объявил о проведении в Австрии досрочных выборов

Канцлер Себастьян Курц объявил о завершении деятельности коалиционного правительства и проведении в Австрии досрочных выборов.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Зеленский продолжит бороться за «узников Кремля»

Владимир Зеленский, который завтра вступает в должность президента Украины, заявил, что «ведёт борьбу за возвращение домой узников Кремля».
Обновлено в 09:30
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Олег Газманов рассказал, почему спит с женой в разных комнатах

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Названы три самых посещаемых места в «Ночь музеев» в Петербурге

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Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам

Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:21
Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации.
Обновлено в 08:35
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Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
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Поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» начнутся 20 мая

Поставки кондиционной российской нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба" начнутся в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:32
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Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

Обновлено в 02:21
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Рудковская объяснила третий результат Лазарева на Евровидении-2019

Обновлено в 07:39
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«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает

Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
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ПСЖ хочет подписать Канте

ПСЖ рассматривает возможность подписания полузащитника «Челси» Нголо Канте.
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Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
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Анна Хилькевич показала пародию на Анастасию Волочкову

Анна Хилькевич опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию, показав пародию на Анастасию Волочкову.
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В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

С 20 мая по 31 августа движение большегрузного транспорта по автодорогам России в дневное время будет ограничено.
Обновлено в 11:49
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.
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В Татарстане обмелели реки: пугающие кадры с коптера

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Судьба непроданных автомобилей

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Watch Dogs 3 может выйти уже осенью

Журналистами издания Spiel Times рассказали об анонсе игры Watch Dogs 3, который состоится уже в обозримом будущем.
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Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

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