Футбол
«Эмполи» разгромил «Торино», «Парма» обыграла «Фиорентину»Спорт-Экспресс 11:08
"Эмполи" с разгромным счетом обыграл "Торино" в матче 37-го тура чемпионата Италии (4:1). Хозяева набрали 38 очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице. "Торино" с 60 баллами располагается на 7-й строчке.
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