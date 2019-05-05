Футбол

«Эмполи» победил «Фиорентину» в матче чемпионата ИталииРИА Новости 08:29

"Эмполи" обыграл "Фиорентину" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Фиорентина» на выезде проиграла «Эмполи» в матче Серии А

RT на русском09:38

«Эмполи» победил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

РИА Новости08:29

«Фиорентина» уступила «Эмполи» в гостевом матче Серии А

Чемпионат08:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия

При пожаре SSJ 100 в Шереметьево погибли 13 человек

Обновлено в 13:47
Происшествия

13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено в 15:26
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Происшествия

Azur Air вернет в Оренбург пассажиров задержанного в ОАЭ рейса 5 мая

Обновлено вчера в 09:36
Наука

Иммунный фермент защищает от диабета

Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено вчера в 01:09
Происшествия

Глава Росавиации прибыл в Шереметьево на место ЧП

Обновлено в 14:57
Происшествия

На борту сгоревшего самолета был глава Североморска

На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Футбол

Валерий Карпин: «Еременко опережает 90 процентов игроков премьер-лиги»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче чемпионата России отметил, что считает результат положительным.
Обновлено в 14:59
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Политика

Украина надеется на «хорватский сценарий» возвращения Крыма и Донбасса

Вернуть Донбасс под свой контроль Киев рассчитывает с помощью миротворческой миссии под мандатом ООН с учетом «ошибок хорватского сценария», заявил заместитель украинского министра «по делам временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Политика

Помпео оценил возможность встречи Путина и Трампа

Обновлено в 09:55
Происшествия

Число жертв инцидента в Шереметьево возросло до 13 человек

Обновлено в 14:10
Происшествия

Матвеев рассказал о состоянии госпитализированных пассажиров сгоревшего самолета

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев рассказал о состоянии госпитализированных пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот».
Обновлено в 14:40
Кино

В Краснодаре состоится фестиваль кино о моде BIOF

С 18 по 19 мая в «Типографии» пройдет фестиваль кино о моде BIOF. Мероприятие проведут параллельно с 15 площадками в разных городах России.
Обновлено в 06:49
Авто

Продажи новых пикапов на рынке России упали на треть

Лидером рынка пикапов по итогам первых трех месяцев текущего года по-прежнему остается отечественный УАЗ «Пикап», на котором остановили свой выбор 732 человека (-15%).
Обновлено в 02:01
Происшествия

Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Вандалы облили машинным маслом «Скорбящую мать» в Берлине

Обновлено в 13:56
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Политика

Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо

Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.
Обновлено в 15:33
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Часть дороги обрушилась в Ханты-Мансийском автономном округе

Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Пользователей шокировала «эвакуация» ручной клади в сгоревшем Superjet

Обновлено в 15:29
Игры

В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме

Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Скандал в семье Машкова: дочь бросила мужа по требованию отца

Обновлено в 07:19
Наука

В Китае разработали новый катализатор для получения метанола

Обновлено вчера в 05:41
Общество

В Москву 6 и 7 мая придет июльская жара

Отмечается, что 6 и 7 мая в Москве установится летняя температура около +25 градусов.
Обновлено в 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эмполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Эмполи, провинции Тоскана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фиорентина
Спортивный клуб
Итальянский футбольный клуб из Флоренции. Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка Италии. Образован 29 августа 1926 года при объединении клуба «Фиренце» и футбольной секции молодёжной команды «Либертас».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное