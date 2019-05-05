Футбол
«Эмполи» одолел «Фиорентину» в матче чемпионата ИталииREGNUM 08:48
5 мая в Эмполи на стадионе Carlo Castellani футбольный клуб "Эмполи" одержал победу над "Фиорентиной" в матче 35 тура чемпионата Италии — 1:0. Гол на 54 мин. забил подопечный Аурелио Андреацолли — Диего Фариас.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Футбол
«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России
"Уфа" ушла от поражения в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов".
Обновлено в 09:03
Технологии
Как защититься от кибератак, рассказали эксперты
Эксперт поделился рядом советов, как пользователям ПК избежать кибератак.
Обновлено в 09:00
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Общество
В казахстанском Актобе решили отказаться от «Бессмертного полка»
Власти города Актоб в Казахстане решили не организовывать акцию "Бессмертный полк" в День Победы.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика
Помпео ответил на вопрос о саммите Трампа и Путина
Помпео о возможности саммита Трампа и Путина: "Не знаю. посмотрим"
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров
Обновлено в 06:42
Религия
У мусульман наступил Священный месяц Рамадан
Началом Священного месяца в 2019 году в России считается 5 мая. Верующим предстоит выдержать пост Ураза длительностью 29 дней.
Обновлено в 01:28
Футбол
ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч 27-го тура чемпионата России
Московские клубы ЦСКА и "Динамо" назвали составы на матч 27-го тура чемпионата России по футболу, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:28
Футбол
Боярский: «Спартак» будет там, где ему прикажет быть «Зенит»
Народный артист РСФСР и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением относительно противостояния сине-бело-голубых с московским "Спартаком".
Обновлено в 09:17
Общество
Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая
Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В жилом доме на Украине прогремел взрыв. Есть погибший
Взрыв в жилом доме в Киевской области унес жизнь одного и привел к тяжелым последствиям для еще троих пострадавших, информирует 5 мая телеканал «112.Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Политика
В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан
В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Палестинские боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле
Террористические группировки Палестины заявили, что сорвут музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиле, чтобы отпугнуть поток тысяч туристов в страну.
Обновлено в 08:47
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Политика
В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви в селе Перекоринцы Винницкой области, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 08:46
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Единоборства
Сауль Альварес победил Дэниэла Джейкобса
Обновлено в 00:57
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Танк Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Российский танк Т-90 (усовершенствованный танк Т-72Б), состоящий на вооружении правительственных войск Сирии, выдержал попадание противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
Обновлено вчера в 23:25
Космос
В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США
Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01