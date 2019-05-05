Футбол

«Эмполи» одолел «Фиорентину» в матче чемпионата ИталииREGNUM 08:48

5 мая в Эмполи на стадионе Carlo Castellani футбольный клуб "Эмполи" одержал победу над "Фиорентиной" в матче 35 тура чемпионата Италии — 1:0. Гол на 54 мин. забил подопечный Аурелио Андреацолли — Диего Фариас.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Эмполи» одолел «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

REGNUM08:48

«Эмполи» победил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

РИА Новости08:29

Гол Фариаса принес «Эмполи» победу над «Фиорентиной»

Матч ТВ08:28

Гол Фариаса принес «Эмполи» победу над «Фиорентиной»

Sportbox.RU08:28

«Эмполи» одержал минимальную победу над «Фиорентиной»

Спорт-Экспресс08:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Футбол

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

"Уфа" ушла от поражения в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов".
Обновлено в 09:03
Происшествия

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Обновлено в 09:10
Технологии

Как защититься от кибератак, рассказали эксперты

Эксперт поделился рядом советов, как пользователям ПК избежать кибератак.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Пять туристов из Башкирии застряли на борту турецкого самолета

Обновлено в 03:20
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Общество

В казахстанском Актобе решили отказаться от «Бессмертного полка»

Власти города Актоб в Казахстане решили не организовывать акцию "Бессмертный полк" в День Победы.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика

Помпео ответил на вопрос о саммите Трампа и Путина

Помпео о возможности саммита Трампа и Путина: "Не знаю. посмотрим"
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров

Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о подготовке Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 00:32
Религия

У мусульман наступил Священный месяц Рамадан

Началом Священного месяца в 2019 году в России считается 5 мая. Верующим предстоит выдержать пост Ураза длительностью 29 дней.
Обновлено в 01:28
Футбол

ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч 27-го тура чемпионата России

Московские клубы ЦСКА и "Динамо" назвали составы на матч 27-го тура чемпионата России по футболу, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:28
Футбол

Боярский: «Спартак» будет там, где ему прикажет быть «Зенит»

Народный артист РСФСР и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением относительно противостояния сине-бело-голубых с московским "Спартаком".
Обновлено в 09:17
Общество

Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая

Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Происшествия

В жилом доме на Украине прогремел взрыв. Есть погибший

Взрыв в жилом доме в Киевской области унес жизнь одного и привел к тяжелым последствиям для еще троих пострадавших, информирует 5 мая телеканал «112.Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Политика

В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан

В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Палестинские боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле

Террористические группировки Палестины заявили, что сорвут музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиле, чтобы отпугнуть поток тысяч туристов в страну.
Обновлено в 08:47
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Политика

В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ

Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви в селе Перекоринцы Винницкой области, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 08:46
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Единоборства

Сауль Альварес победил Дэниэла Джейкобса

Обновлено в 00:57
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Танк Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии

Российский танк Т-90 (усовершенствованный танк Т-72Б), состоящий на вооружении правительственных войск Сирии, выдержал попадание противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
Обновлено вчера в 23:25
Космос

В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США

Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эмполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Эмполи, провинции Тоскана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фиорентина
Спортивный клуб
Итальянский футбольный клуб из Флоренции. Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка Италии. Образован 29 августа 1926 года при объединении клуба «Фиренце» и футбольной секции молодёжной команды «Либертас».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное