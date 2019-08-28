Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме. На снимке, опубликованном в соцсети, он позирует вместе с женой Ириной Млодик, старшей дочерью Этель и новорожденным ребенком.

Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом

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