Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана. Также у артиста есть дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой, сын Максим от второго брака с Аллой Балтер и Этель от Ирины Млодик, родившаяся в 2018 году. Также у артиста пять внуков и два правнука.

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

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