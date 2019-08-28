Шоу-бизнес
РИА НовостиЭммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана. Также у артиста есть дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой, сын Максим от второго брака с Аллой Балтер и Этель от Ирины Млодик, родившаяся в 2018 году. Также у артиста пять внуков и два правнука.
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«Сумасшедший дом»: 57-летняя жена Эммануила Виторгана высказалась о радостях материнства
Комсомольская правда07:05
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