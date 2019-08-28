Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиЭммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана. Также у артиста есть дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой, сын Максим от второго брака с Аллой Балтер и Этель от Ирины Млодик, родившаяся в 2018 году. Также у артиста пять внуков и два правнука.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Царикати предположил, почему Виторган не рассказывал о четвертом ребенке

Телепрограмма12:18

Эммануил Виторган и его супруга вновь стали счастливыми родителями

Пятый канал09:57

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

РИА Новости06:49

«Сумасшедший дом»: 57-летняя жена Эммануила Виторгана высказалась о радостях материнства

Комсомольская правда07:05

Счастливый Виторган объявил о рождении ребенка

Дни.ру01:25

Эммануил Виторган снова стал отцом и показал новорожденную дочь

7Дней.ру01:00

79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом

StarHit.ruвчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Происшествия

Несовершеннолетнюю волейболистку изнасиловали полицейские в Анапе

ИнфоСМИ вчера в 03:11
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Здоровье

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Политика

Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Общество

Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь

Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
REGNUM 04:11
Политика

Королева Британии одобрила приостановку работы парламента

Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости 10:35
Происшествия

Опубликована переписка убитой жены депутата

Рамблер 03:56
Происшествия

В смерти россиянки после удаления зуба обвинили пьяных врачей

Lenta.ru 11:11
Футбол

«Краснодар» и «Динамо» заинтересованы в хавбеке «Фенербахче» Зайце

Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в России, сообщает TRT Spor. На игрока претендуют «Краснодар» и «Динамо».
Sports.ru 10:42
Футбол

Кверквелия рассказал, почему не играет за «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал, почему не играет в составе «железнодорожников».
Чемпионат 11:27
Авто

Какие автомобили в России чаще других попадают в ДТП

Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений за последние 4 месяца – выяснили, что треть автомобилей возрастом до 10 лет побывали в ДТП, и составили рейтинг самых аварийных брендов и моделей.
Журнал Авто.ру 04:24
Технологии

Эксперт оценил вероятность перехода россиян на платежную систему Telegram

Россияне вряд ли будут массово использовать платежную систему мессенджера Telegram, считает директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
РИА Новости 06:07
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Общество

Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями

«Законодательство не наделяет кадастрового инженера правом решать земельные споры, поэтому при наличии обоснованных возражений орган регистрации прав приостановит учетно-регистрационные действия, а решать разногласия соседям придется уже в суде», — пояснила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.
РБК 01:00
Наука

Оптимизм положительно влияет на продолжительность жизни

Американские ученые установили связь между продолжительностью жизни и оптимизмом.
Политическая Экспертиза вчера в 22:03
Политика

Легендарная площадь в Донецке получила имя Захарченко

Rusvesna.su 10:18
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль

Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Общество

Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Гаджеты

Google перенесет производство смартфонов Pixel во Вьетнам

Google перенесет часть производства смартфонов Pixel 3A во Вьетнам до конца этого года, сообщает Nikkei со ссылкой на источники.
Вести.Финанс 08:44
Экономика

Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России

Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов.
РБК 10:04
Футбол

Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28
Политика

Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия

США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.
РБК 08:46
Происшествия

Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания

Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня 10:55
Футбол

Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук

Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Армия и оружие

Корабль ВМС Украины зашел в зону российских учений

Национальная служба новостей вчера в 00:45
Футбол

«Спартак» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

В прошлом сезоне 27-летний сенегальский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей за "Касымпашу".
Вести.Ru 10:48
Происшествия

«Красное Сормово» раскрыло детали ЧП на судоверфи в Нижнем Новгороде

Возгорание на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошло 28 августа в 8:23 утра.
РБК 09:11
Здоровье

Ученые назвали продукты, которые вызывают рак

Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака.
РЕН ТВ 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эммануил Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации. Снялся более чем в ста фильмах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное