Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана. Также у артиста есть дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой, сын Максим от второго брака с Аллой Балтер и Этель от Ирины Млодик, родившаяся в 2018 году. Также у артиста пять внуков и два правнука.

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Политика МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.

Происшествия На незаконном бизнесе Михаил Абызов заработал 32 млрд рублей По данным следствия, Абызов похитил 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области и вывел их за рубеж.

Происшествия 16 детей заболели синдромом оборотня в Испании В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.

Авто Seat анонсировал новый гибридный кроссовер Seat Tarraco Автомобиль получил суммарную отдачу силовой установки в 242 л.с. Внедрение технологий электрификации в модели Seat началось с подключаемого гибридного кроссовера Tarraco, который будет представлен на автосалоне во Франкфурте в следующем месяце.

Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

Общество Во Владивостоке введен режим ЧС Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.

Происшествия Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Армия и оружие Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».

Общество В Москве увеличили размер минимальной пенсии Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства Москвы.

Футбол Азмун выложил видео, где он забавно будит Малкома Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился в Instagram видео, на котором он весело будит бразильского новичка команды нападающего Малкома.

Происшествия Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».

Общество Путин поддержал идею создать музей Гранина Президент Владимир Путин одобрил идею курских властей увековечить память писателя Даниила Гранина, проверил подготовку к празднованию тысячелетия Курска и ход нацпроектов в области.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Политика Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Авто Renault начала продажи нового Triber В Индии стартовали продажи нового бюджетного кросс-вэна Renault Triber.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Общество В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей "Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.

Политика Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату» Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».

Политика Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.

Транспорт Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.