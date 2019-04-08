Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к СобчакРИА Новости вчера в 20:50
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
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Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно.
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Эммануил Виторган впервые высказался о расставании Ксении Собчак с его сыном
Телепрограммавчера в 21:19
Эммануил Виторган впервые прокомментировал расставание Собчак и с его сыном
Экспресс газетавчера в 14:20
Эммануил Виторган о Ксении Собчак: «Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают»
StarHit.ruвчера в 13:05
Отец Максима Виторгана назвал Ксению Собчак достойным человеком и пожелал ей счастья
Вокруг ТВвчера в 04:58
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Экономика
В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Происшествия
На Колыме вспыхнул пожар в тундре на площади в четыре тысячи гектаров
В Северо-Эвенском районе Магаданской области бушует самый большой по площади природный пожар на Дальнем Востоке, огнем охвачено четыре тысячи гектаров тундры, сообщил РИА Новости в понедельник начальник МОГБУ "Авиалесоохрана" Александр Черняев.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу
Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено в 02:21
Экономика
Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ
Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
Обновлено в 03:56
Происшествия
Алексей Прокопенко считает свой арест «мерой давления за прошлое»
Прокурор попросил отказать стороне защиты в изменении меры пресечения.
Обновлено в 03:29
Политика
Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета
«Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Путешествия
В Белоруссии открыли для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Происшествия
«Рамзан Кадыров» заминировал Дом творчества в Коммунаре
Несуществующую бомбу искали поздним субботним вечером в Доме творчества города Коммунар Ленинградской области.
Обновлено вчера в 02:13
Футбол
Румменигге покинет «Баварию» в 2021 году
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что покинет клуб в 2021 году.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров
Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Политика
Умер бывший член ЦИК РФ Василий Лихачев
На 68-м году жизни скончался бывший член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев.
Обновлено в 03:05
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России напомнил работающим пенсионерам, как до увольнения можно узнать полный размер будущей пенсии.
Обновлено вчера в 05:21
Наука
Красота лица зависит не только от генов, но и от пола человека
Красота лица зависит не только от генов, но и от пола человека, заявили ученые из университета Висконсин-Мэдисона, проводившие исследования.
Обновлено 06 апреля в 16:16
Путешествия
В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании путешествия
В Роскачестве подготовили рекомендации для самостоятельной организации путешествий.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Общество
Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются
Российские мужчины оценивают свое здоровье выше, чем женщины, и посещают поликлиники в полтора раза реже последних.
Обновлено вчера в 18:35
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Виталий Гогунский развелся с женой
Известный российский актер, звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой, фотомоделью Ириной Маирко.
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Происшествия
Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля
Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.
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Общество
Плавленный сыр из российских магазинов попал в черный список
Обновлено в 03:49
Происшествия
Врача-вампира освободят от уголовной ответственности
В Челябинске завершено расследование по делу «врача-вампира» Бориса Кондрашина, который, выйдя их специализированной лечебницы подделал документы, выдал себя за врача и устроился работать в больницу.
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Происшествия
Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в Коломне
Один человек пострадал в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире в Коломне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь
Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10