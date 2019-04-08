Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к СобчакРИА Новости 20:50
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
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Общество
«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу
Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено в 21:05
Футбол
«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Экономика
О начале «синхронного замедления» глобальной экономики предупредила FT
Мировая экономика вступила в этап "синхронного замедления". Об этом сообщает The Financial Times.
Обновлено в 20:43
Политика
Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".
Обновлено в 19:56
Экономика
Superjet взлетят за счет производителя
InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Общество
Ресурсный центр для инвалидов открылся в Биробиджане
В ресурсном центре инвалиды имеют право получить любые услуги МФЦ регионального и федерального уровня, которых всего более 100.
Обновлено 05 апреля в 01:00
Религия
Православные отмечают Благовещение
Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Политика
Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Слон в ЮАР убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 15:54
Общество
Вопрос недели: нужно ли Новосибирску больше профессиональных политиков?
Единственное, что у профессиональных депутатов есть больше времени для того, чтобы заниматься своей профессиональной деятельностью.
Обновлено в 17:54
Космос
Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать
Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров
Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено в 20:45
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05
Наука
Ученые выяснили, как сахар влияет на настроение
Ученые выяснили, что потребление сахара практически не влияет на настроение, независимо от того, сколько его потребляется, также это может сделать людей менее внимательными и более уставшими.
Обновлено 05 апреля в 16:43
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Политика
Певец Лоза ответил на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено в 19:26
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Общество
Газификацию космодрома «Восточный» обсудили газовики и «Роскосмос»
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг и директор департамента координации работ по строительству космодрома «Восточный» Андрей Пичугин обсудили вопросы присоединения объектов газопотребления площадок космодрома к сетям природного газа, передает ДВ – РОСС со ссылкой на пресс-службу АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Обновлено в 20:49
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность
Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие
На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено в 16:58
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 19:49
Экономика
Газовозы становятся все бюджетнее
Правительство потратит на них 53 млрд рублей Как стало известно "Ъ", Минпромторг доработал проект постановления правительства, который определяет, какие субсидии из бюджета получит верфь "Звезда" при строительстве газовозов и танкеров для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 18:07
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58
Интернет
Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета
Обновлено в 18:04
Кино
Лучшие российские анимационные проекты отметят премией «Икар» в Москве
Победителей V анимационной премии объявят в День российской анимации - 8 апреля - в Московском международном университете.
Обновлено в 17:10