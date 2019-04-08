Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к СобчакРИА Новости 20:50
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
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Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно.
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Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено в 22:52
Экономика
Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосков
Международная платежная система Visa установит с 9 июля 2019 года межбанковскую комиссию 1% для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено в 22:00
Общество
Противники храма в центре Екатеринбурга собрались на очередную акцию
В Екатеринбурге противники строительства в сквере у театра драмы собрались на очередную акцию.
Обновлено в 23:13
Армия и оружие
США объявили о выводе военных из Ливии
4 апреля Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) объявило о выводе военнослужащих из Ливии в связи с обострением ситуации в стране.
Обновлено в 07:39
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Политика
Минвостокразвития подбирает льготный режим для северных территорий
Минвостокразвития подбирает льготный режим для северных территорий На территорию Арктической зоны предлагается распространить дальневосточный режим свободного порта — такой законопроект разработан Минвостокразвития.
Обновлено в 18:07
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05
Общество
Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Монреале
В канадском городе Монреаль несколько тысяч человек вышли на протестный марш против законопроекта, который запрещает госслужащим носить религиозную одежду на работе.
Обновлено в 22:45
Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
Тела 38-летнего мужчины и 11-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли утром 7 апреля в одной из квартир.
Обновлено в 21:24
Общество
Как правильно подготовиться к открытию дачного сезона: советы МЧС
Активные садоводы начинают открывать дачный сезон уже в апреле, поэтому самое время заняться устранением недостатков на участках.
Обновлено в 22:00
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности Нильсен
Президент США Дональд Трамп объявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен покидает свой пост.
Обновлено в 19:05
Интернет
«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров
О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 15:10
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Политика
Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами»
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами».
Обновлено в 20:15
Общество
Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы
В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено в 07:56
Кино
Майкл Бэй отказался снимать продолжение «Трансформеров»
Обновлено в 23:00
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено в 22:49
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Общество
Глава Nissan высказался о скандале вокруг Карлоса Гона
Генеральный директор Nissan Хирото Саикава заявил, что скандал с экс-главой компании Карлосом Гоном не будет решен в одночасье.
Обновлено в 22:50
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Транспорт
American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX
Авиакомпания American Airlines заявила о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX до 5 июня.
Обновлено в 22:32
Путешествия
Министр экологии России рассказал о перспективах туризма в Арктике
На вопрос о перспективах развития туристического авиасообщения с Арктикой министр ответил, что ситуация осложняется большим количеством национальных парков, в которых невозможно построить взлетно-посадочные полосы.
Обновлено в 13:05
Общество
Гуляйте все: на неделе в Екатеринбурге потеплеет до 16 градусов
Выше всего столбик термометра поднимется в четверг и пятницу — до +16 °С. Ночами, кстати, в городе будет тоже достаточно тепло — 0–2 °С. По прогнозам уральского Гидрометцентра, в понедельник, 8 апреля, в Екатеринбурге может пойти небольшой дождь, а в остальные дни осадков не ожидается.
Обновлено в 22:36
Технологии
Жителям Новокузнецка стала доступна новая марка скоростного спутникового интернета
Жители загородных домов и дачники, сельско-хозяйственные и другие предприятия, расположенные в загородных зонах, магазины, которым требуется онлайн-касса – вот основные потребители услуги предоставления скоростного интернета SenSat.
Обновлено в 21:00
Общество
В реновации обнаружилось утроение площади
В поселке Западный в Солнцево место восьми домов (34,6 тыс. кв. м) должны занять строения на 129 тыс. кв. м. Самая масштабная стройка предполагается в Метрогородке у парка «Лосиный Остров»: демонтировав 74 дома (428 тыс. кв. м), здесь должны возвести 30 жилых комплексов площадью почти 1,23 млн кв. м. Всего по шести проектам взамен сносимых 1 млн кв. м предлагается выстроить 2,77 млн кв. м жилья.
Обновлено в 18:07
Происшествия
В Костромской области пропали два ребенка
Обновлено в 15:35