Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к СобчакРИА Новости вчера в 20:50

Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно.

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Общество Жительница Забайкалья выплатит любовнице мужа компенсацию за избиение Жительница Краснокаменска избила любовницу своего мужа, теперь ей придется заплатить за это 15 тысяч рублей компенсации, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.

Армия и оружие Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Происшествия Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.

Политика Зеленский дал громкое обещание по Донбассу и переговорам с Россией Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы во втором туре выборов постарается как можно скорее достичь реального прекращения огня в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Общество Гороскоп на 8 апреля Сегодня благоприятный день для знакомства и начала нового длительного и плодотворного сотрудничества.

Политика Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.

Кино Эми Адамс начнет «Невидимую войну» Проект «Невидимая война» (The Invisible War) режиссера Кирби Дика поднимал тему сексуального насилия в американской армии.

Культура Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.

Происшествия Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.

Политика Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).

Армия и оружие Террористы опубликовали видео с телом российского военнослужащего Видео, на котором раненый сирийский военнослужащий на допросе указывает на тело якобы российского военнослужащего, опубликовано новостным агентством Amaq 7 апреля, сообщает SITE Intelligence Group.

Политика Бывший глава Nissan Карлос Гон исключен из совета директоров концерна Акционеры японского автопроизводителя Nissan в ходе внеочередного собрания в понедельник, 8 апреля, исключили из совета директоров его бывшего главу Карлоса Гона, обвиняемого в махинациях.

Наука Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.

Армия и оружие На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".

Политика В США сравнили Зеленского с Трампом На выборах президента Украины Владимир Зеленский использовал тактику Дональда Трампа и заручился поддержкой большинства избирателей благодаря своей медийной популярности.

Армия и оружие США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Экономика СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100 В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.

Общество ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", замглавы ФСИН Валерий Максименко, комментируя возможный запрет занятий йогой в Москве из-за опасений мужеложества, заявил, что занятия останутся.