Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к СобчакРИА Новости вчера в 20:50

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
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Эммануил Виторган
Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно.
— Эммануил Виторган, актёрРИА Новости вчера в 20:50

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