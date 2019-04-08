Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к СобчакРИА Новости вчера в 20:50

Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно.

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Происшествия Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.

Армия и оружие Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.

Политика Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский» Действующий президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала вызвал своего соперника Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля.

Экономика Число ИП в России впервые превысило количество компаний Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».

Политика Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Армия и оружие На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".

Происшествия В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.

Финансы Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.

Политика Познер назвал способ объединить всех жителей России Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.

Шоу-бизнес Зверское ограбление и мучительная смерть: Как сложилась судьба Надежды Румянцевой после ухода из кино Хотя многие коллеги считали, что муж вынудил звезду оставить кино, сам Хштоян пояснял, что актриса просто перенасытилась этим и могла вернуться в любой момент.

Финансы Эксперты назвали курс рубля на лето 2019 года Эксперт компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин в интервью «Российской газете» рассказал о курсе рубля на предстоящее лето.

Экономика Visa введет льготный тариф для микробизнеса Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Происшествия В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.

Происшествия Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.

Армия и оружие В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.

Транспорт ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).

Политика Координатор ОБСЕ призвал открыть больше пунктов пропуска в Донбассе Координатор гуманитарной подгруппы от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фриш выразил надежду на открытие дополнительных пунктов пропуска в Донбассе.

Экономика ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Общество Региональные прокуратуры объяснили отмену рэп-концертов решением самих организаторов По итогам организованного Молодежным парламентом круглого стола с участием рэперов, который прошел в Госдуме 6 декабря, Выборный направил депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить указанные случаи.

Интернет Названы способы повысить скорость беспроводного интернета Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.