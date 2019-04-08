Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к СобчакРИА Новости вчера в 20:50
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
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Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно.
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Эммануил Виторган впервые высказался о расставании Ксении Собчак с его сыном
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Эммануил Виторган о Ксении Собчак: «Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают»
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