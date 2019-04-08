Шоу-бизнес

Эммануил Виторган назвал Собчак роковой женщинойМосмонитор 02:11

Как оказалось, Собчак ушла от своего супруга Виторгана к режиссеру Константину Богомолову. Родственники супругов отказывались комментировать расставание Ксении и Максима до сих пор. Первым молчание нарушил отец актера Эммануил Виторган.
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Эммануил Виторган
Ксения унаследовала самые лучшие качества своих родителей, она очень достойный человек. Ксения много времени уделяет воспитанию и образованию своего сына - моего внука. В два с половиной года Платон свободно говорит на английском. Она - дочь моего друга Анатолия Собчака, для меня это свято.
— Эммануил Виторган, актёрРидус 01:05

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Эммануил Виторган впервые высказался о расставании Ксении Собчак с его сыном

Телепрограммавчера в 21:19

Отец Максима Виторгана назвал Ксению Собчак достойным человеком и пожелал ей счастья

Вокруг ТВвчера в 04:58

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Экспресс газетавчера в 14:20

Эммануил Виторган о Ксении Собчак: «Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают»

StarHit.ruвчера в 13:05

Эммануил Виторган усыпал Ксению Собчак комплиментами

Bimru.ruвчера в 07:22

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

РИА Новостивчера в 20:50

Эммануил Виторган: Ксению Собчак я знал еще ребенком

Вечерняя Москва06 апреля в 14:49
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Общество

Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года

Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
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Обновлено в 05:56
Происшествия

Мать Овечкина опровергла слухи о своей госпитализации

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Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на своей странице в Twitter написал, что намерен призвать ЕС к введению новых санкций против правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
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Экономика

«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11

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Футбол

Массимо Каррера раскрыл подробности трансфера Педро Роши в «Спартак»

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Технологии

Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России

Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
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Более 20 человек погибли в результате столкновений в Ливии

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Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Футбол

Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории

Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
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Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика

ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций

«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Наука

JAXA автоматизирует строительство лунной базы

Руководство Японского агентства аэрокосмических исследований планирует автоматизировать строительство лунной базы.
Обновлено в 06:16
Общество

Мизулина назвала сообщения о просьбе запретить йогу в СИЗО фейком

Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком информацию о том, что ей приписывают "просьбу" запретить йогу в СИЗО и планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор.
Обновлено в 04:21
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
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Армия и оружие

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

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Политика

Коломойский потребовал у Украины $2 млрд

Бизнесмен Игорь Коломойский намерен потребовать от Украины компенсацию в $2 млрд за национализацию одного из своих крупнейших активов — «Приватбанка».
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Jeep показал новые версии Gladiator для «Пасхального сафари»

Компания Jeep представила концерты для пасхального джип-сафари в штате Юта. Уникальные версии выполнили на основе нового пикапа Gladiator.
Обновлено в 05:23
Экономика

Банки обяжут предупреждать клиентов о потерях

Для сотрудников российских банков разработают специальные правила общения с клиентами, которые будут включать в себя обязательное предупреждение о возможных рисках.
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Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

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Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
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Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей

В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
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Казанские онкологи сделают бесплатную маммографию женщинам старше 50 лет

Бесплатное маммографическое обследование для всех женщин в возрасте от 50 до 69 лет организуют врачи Республиканского клинического онкологического диспансера, сообщает пресс-служба клиники.
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Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика

В ДТП под Киевом погиб известный бизнесмен, помогавший карателям

Обновлено в 04:13
Происшествия

На Ставрополье загорелось крупное нефтехранилище

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Обновлено в 05:42
Происшествия

Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
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Политика

Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли»

Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.
Обновлено в 05:52
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