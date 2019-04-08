Шоу-бизнес
Эммануил Виторган назвал Собчак роковой женщинойМосмонитор 02:11
Как оказалось, Собчак ушла от своего супруга Виторгана к режиссеру Константину Богомолову. Родственники супругов отказывались комментировать расставание Ксении и Максима до сих пор. Первым молчание нарушил отец актера Эммануил Виторган.
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Ксения унаследовала самые лучшие качества своих родителей, она очень достойный человек. Ксения много времени уделяет воспитанию и образованию своего сына - моего внука. В два с половиной года Платон свободно говорит на английском. Она - дочь моего друга Анатолия Собчака, для меня это свято.
— Эммануил Виторган, актёрРидус 01:05
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Эммануил Виторган впервые высказался о расставании Ксении Собчак с его сыном
Телепрограммавчера в 21:19
Отец Максима Виторгана назвал Ксению Собчак достойным человеком и пожелал ей счастья
Вокруг ТВвчера в 04:58
Эммануил Виторган впервые прокомментировал расставание Собчак с его сыном
Экспресс газетавчера в 14:20
Эммануил Виторган о Ксении Собчак: «Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают»
StarHit.ruвчера в 13:05
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Общество
Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года
Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Жительница Башкирии в бане напала с ножом на свою пятилетнюю дочь
Правоохранители задержали жительницу башкирского села, которая пришла в баню с тремя своими маленькими детьми и напала с ножом на одну из дочерей, ребенок госпитализирован, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Мать Овечкина опровергла слухи о своей госпитализации
Обновлено в 05:40
Политика
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Обновлено в 05:57
Экономика
«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11
С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
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Технологии
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
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Армия и оружие
Более 20 человек погибли в результате столкновений в Ливии
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Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Футбол
Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории
Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика
ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций
«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Наука
JAXA автоматизирует строительство лунной базы
Руководство Японского агентства аэрокосмических исследований планирует автоматизировать строительство лунной базы.
Обновлено в 06:16
Общество
Мизулина назвала сообщения о просьбе запретить йогу в СИЗО фейком
Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком информацию о том, что ей приписывают "просьбу" запретить йогу в СИЗО и планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор.
Обновлено в 04:21
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Политика
Коломойский потребовал у Украины $2 млрд
Бизнесмен Игорь Коломойский намерен потребовать от Украины компенсацию в $2 млрд за национализацию одного из своих крупнейших активов — «Приватбанка».
Обновлено в 04:55
Авто
Jeep показал новые версии Gladiator для «Пасхального сафари»
Компания Jeep представила концерты для пасхального джип-сафари в штате Юта. Уникальные версии выполнили на основе нового пикапа Gladiator.
Обновлено в 05:23
Экономика
Банки обяжут предупреждать клиентов о потерях
Для сотрудников российских банков разработают специальные правила общения с клиентами, которые будут включать в себя обязательное предупреждение о возможных рисках.
Обновлено в 06:53
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком
Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Экономика
Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01
Наука
Казанские онкологи сделают бесплатную маммографию женщинам старше 50 лет
Бесплатное маммографическое обследование для всех женщин в возрасте от 50 до 69 лет организуют врачи Республиканского клинического онкологического диспансера, сообщает пресс-служба клиники.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Происшествия
На Ставрополье загорелось крупное нефтехранилище
Крупный пожар вспыхнул в открытом хранилище нефти в Нефтекумском городском округе Ставропольского края.
Обновлено в 05:42
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Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Политика
Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли»
Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.
Обновлено в 05:52