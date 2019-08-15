Аргентинский защитник ФК «Зенит» Эммануэль Маммана в ближайшее время может перейти в итальянский клуб «Сассуоло». Об этом в своем Twitter сообщил местный журналист Джанлука Ди Марцио. По его данным, итальянцы могут взять игрока в аренду с правом дальнейшего выкупа его трансфера.

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Эммануэль Маммана может перейти из «Зенита» в итальянский «Сассуоло»

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