Футбол
Эммануэль Маммана может перейти из «Зенита» в итальянский «Сассуоло»Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:45
Аргентинский защитник ФК «Зенит» Эммануэль Маммана в ближайшее время может перейти в итальянский клуб «Сассуоло». Об этом в своем Twitter сообщил местный журналист Джанлука Ди Марцио. По его данным, итальянцы могут взять игрока в аренду с правом дальнейшего выкупа его трансфера.
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