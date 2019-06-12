Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с Владимиром ПутинымКоммерсантъ вчера в 21:22

с чего всё началось

В Кремле пока информацию о готовящихся переговорах не подтвердили. Ранее господин Путин обсудил во время телефонного разговора с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель решение Москвы выдавать жителям Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Здоровье Депздрав рекомендовал не есть мороженое в жару Столичный Департамент здравоохранения не рекомендует употреблять мороженое в жаркую погоду.

Происшествия В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Происшествия В Финском заливе ищут тело утонувшего студента-иностранца Очевидец сообщил в МЧС Санкт-Петербурга, что в Финском заливе в Василеостровском районе утонул мужчина.

Здоровье Министерство по делам ветеранов США запретило курение на территории своих больниц Министерство по делам ветеранов США с октября запрещает курение обычных и электронных сигарет на территории подведомственных медицинских учреждений по всей стране.

Гаджеты Foxconn перенесет производство iPhone из Китая в случае необходимости Янг Лю добавил, что Apple пока не просила перенести производство из Китая, однако Foxconn готова быстро реагировать на ситуацию.

Авто Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Андрей Герус рассказал, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, однако президент понимает, что это является проблемой.

Технологии WhatsApp собрался судиться со своими пользователями Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.

Общество Робот Клиоша расскажет 12 июня об истории России в «Одноклассниках» Музей современной истории России запустит в "Одноклассниках" первую виртуальную экскурсию, которую проведет экскурсовод и экспонат музея, робот по имени Клиоша.

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.

Космос Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.

Шоу-бизнес Безруков показал, как отдыхает с женой в Петербурге Актер приехал в Петербург на съемки фильма «Мистер Нокаут». Во время отдыха от работы Безруков прогулялся по городу на Неве с супругой.

Футбол Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.

Армия и оружие Российский профессор рассказал об «опасных» планах США Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.

Армия и оружие Израиль нанес авиаудар по Сирии Ранее СМИ сообщили, что военные Израиля нанесли ракетный удар по аэродрому Т4 в сирийском Хомсе.

Общество Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".

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Политика Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».