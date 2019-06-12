Политика
Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с Владимиром ПутинымКоммерсантъ вчера в 21:22
В Кремле пока информацию о готовящихся переговорах не подтвердили. Ранее господин Путин обсудил во время телефонного разговора с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель решение Москвы выдавать жителям Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме.
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с чего всё началось
Европа должна вести разговор с Россией, причем последней стоит «прилагать для этого усилия», заявил в интервью швейцарскому каналу RTS президент Франции Эммануэль Макрон.РБКвчера в 17:13
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Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Здоровье
Депздрав рекомендовал не есть мороженое в жару
Столичный Департамент здравоохранения не рекомендует употреблять мороженое в жаркую погоду.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи
Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Происшествия
В Финском заливе ищут тело утонувшего студента-иностранца
Очевидец сообщил в МЧС Санкт-Петербурга, что в Финском заливе в Василеостровском районе утонул мужчина.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Министерство по делам ветеранов США запретило курение на территории своих больниц
Министерство по делам ветеранов США с октября запрещает курение обычных и электронных сигарет на территории подведомственных медицинских учреждений по всей стране.
Обновлено в 03:47
Общество
В Гонконге проходит многотысячная акция протеста
Обновлено в 02:15
Гаджеты
Foxconn перенесет производство iPhone из Китая в случае необходимости
Янг Лю добавил, что Apple пока не просила перенести производство из Китая, однако Foxconn готова быстро реагировать на ситуацию.
Обновлено в 00:09
Авто
Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России
Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Андрей Герус рассказал, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, однако президент понимает, что это является проблемой.
Обновлено в 03:56
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Общество
Робот Клиоша расскажет 12 июня об истории России в «Одноклассниках»
Музей современной истории России запустит в "Одноклассниках" первую виртуальную экскурсию, которую проведет экскурсовод и экспонат музея, робот по имени Клиоша.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено 10 июня в 02:44
Кино
Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Безруков показал, как отдыхает с женой в Петербурге
Актер приехал в Петербург на съемки фильма «Мистер Нокаут». Во время отдыха от работы Безруков прогулялся по городу на Неве с супругой.
Обновлено в 02:58
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 14:18
Спорт
1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Российский профессор рассказал об «опасных» планах США
Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Столичная мэрия не согласовала намеченный на сегодня марш в защиту корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Сам Голунов, освобожденный минувшим вечером из-под ареста, сказал, что не пойдет на марш в свою защиту.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 18:11
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по Сирии
Ранее СМИ сообщили, что военные Израиля нанесли ракетный удар по аэродрому Т4 в сирийском Хомсе.
Обновлено вчера в 19:53
Армия и оружие
В России могут появиться военные летчицы
Обновлено в 00:59
Общество
Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
Обновлено вчера в 18:33
Общество
В Нью-Йорке впервые прошел «Пушкинский диктант»
"Пушкинский диктант" прошел впервые в Нью-Йорке, в нем приняли участие как соотечественники, так и англоязычные американцы.
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено 10 июня в 11:44