Футбол

Эмир Катара посетит матч «ПСЖ» – «МЮ»Sports.ru 08:39

На ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» (2:0 – первый матч) ожидается особый для хозяев гость. Игру посетит эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани.
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Эмир Катара приедет на матч «ПСЖ» - «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс09:13

«ПСЖ» – «МЮ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Sports.ru08:55

5 бесплатных ставок от «Фонбет» на Лигу чемпионов

Чемпионат12:24

Что нужно знать о ставках на матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» 6 марта

Матч ТВ06:23

Экспресс дня 6 марта. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ru02:44

ПСЖ - Манчестер Юнайтед прогноз на матч Лиги Чемпионов: Стоит ждать реванша?

Sport-place04 марта в 12:06

Скомина обслужит матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Чемпионов

iReactor04 марта в 08:46
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Политика

Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства

Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин, лично совершивший два убийства и организовавший четыре убийства владельцев недвижимости, приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Раулю Арашукову предъявили обвинение

СК РФ предъявил Раулю Арашукову обвинение по делу о мошенничестве с газом и создании преступного сообщества, сообщает представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Первый фигурант дела «Нового величия» Рустамов получил условный срок

К полутора годам лишения свободы условно был приговорен Рустам Рустамов, который признал вину, заключил соглашение со следствием и дал показания по делу на других фигурантов, сообщает ОВД-инфо.
Обновлено в 12:51
Политика

Волгоградский депутат: Пенсии в 8 тыс. получают «тунеядцы и алкаши»

Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии в Волгоградской области составляет 1805 рублей, такие доплаты получают более 89,7 тысячи жителей области.
Обновлено в 10:51
Кино

Умерла киновед и сценарист Майя Туровская

Обновлено в 12:08
Общество

Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

ВВС Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30

Обновлено в 11:40
Музыка

Умер первый бас-гитарист группы Queen

Первый бас-гитарист британской группы Queen Майк Гроуз скончался. Об этом в фейсбуке сообщил барабанщик группы Роджер Тейлор.
Обновлено в 10:54
Транспорт

Минтранс отказался ввести платную регистрацию в российских аэропортах

Минтранс отказался ввести платную регистрацию в российских аэропортах, как предлагала авиакомпания "Победа", пишет РБК в среду, 6 марта.
Обновлено в 11:46
Экономика

Газпромбанк полностью вышел из капитала «Мегафона»

Газпромбанк сократил свою долю в операторе "Мегафон" до нуля с 18,96%, говорится в материалах кредитной организации.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям

Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Политика

Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата

Правительство Венесуэлы объявило персоной нон грата посла Германии Даниэля Мартина Криенера, сообщил МИД страны.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

Швеция предложила создать трибунал по расследованию преступлений ИГ*

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил в среду, что Швеция намерена выступить с предложением создать специальный трибунал по расследованию преступлений, совершенных боевиками ИГ* в Сирии, об этом политик заявил в интервью изданию Aftonbladet.
Обновлено в 12:17
Экономика

Число мультимиллионеров в России вырастет на четверть к 2023 году

В течение ближайших пяти лет количество супербогачей в России вырастет на 24% до 1860 человек.
Обновлено в 11:43
Политика

Авиабилеты могут подорожать из-за закрытого неба над Пакистаном

Авиакомпании не ставят вопрос о кардинальных убытках из-за закрытого неба над Пакистаном, хотя им приходится организовывать стыковочные рейсы и дополнительную заправку на пути следования в Юго-Восточную Азию и обратно.
Обновлено в 11:22
Общество

«Останкино» потребовало от «Красного квадрата» 87 млн рублей

Напомним, «Красный квадрат» производит программы «Кто хочет стать миллионером», «Контрольная закупка», «Угадай мелодию», «Модный приговор» и «Давай поженимся».
Обновлено в 10:39
Спорт

Семь россиян могут пропустить ЧМ по биатлону из-за допинга, пишут СМИ

Издание отмечает, что под угрозой пропуска чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде находятся семь членов национальной команды, среди которых фигурируют имена Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко.
Обновлено в 10:56
Авто

Список попадающих под «налог на роскошь» автомобилей расширили

Министерство промышленности и торговли РФ расширило список автомобилей, попадающих под так называемый «налог на роскошь».
Обновлено в 10:06
Спорт

Словенка чуть не застрелила судью перед ЧМ по биатлону

Словенская биатлонистка чуть не застрелила судью соревнований во время тренировки перед чемпионатом мира по биатлону.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Шестуна госпитализировали в больницу при СИЗО

Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна госпитализировали в больницу при СИЗО «Матросская Тишина», рассказала РБК его жена Юлия.
Обновлено в 04:21
Политика

Volkswagen приостановил покупку доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций

Volkswagen сообщил, что переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» в настоящее время приостановлены из-за санкций.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В Сети появилось видео нападения на брата и мать Юрия Дудя

Видео опубликовано в Facebook Baza. Ранее сообщалось, что мать и брата журналиста Юрия Дудя избили на западе Москвы.
Обновлено в 08:15
Политика

«Земля плоская»: постпред Британии в ООН раскритиковала науку в России

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс охарактеризовала российскую науку как отсталую, высказываясь о результатах нового доклада ОЗХО по применению химического оружия в сирийском городе Дума и реакции России на него.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

«Больше, чем просто ракета»: шведского журналиста встревожил «Искандер»

Обновлено в 11:10
Политика

Путин подписал закон о запрете пользоваться смартфонами в армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, который также запрещает военнослужащим иметь при себе гаджеты для передачи таких данных, передает ТАСС со ссылкой на текст закона.
Обновлено в 07:17
Политика

Плетнева объяснила свои слова о необходимости лечения геев

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сообщила: ее заявление о том, что гомосексуалистов необходимо лечить, является частным мнением.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Дагестане госпитализированы 14 воспитанников детского сада

В больницу Магарамкентского района Дагестана каретами "скорой помощи" доставлены 14 воспитанников детского сада из села Советское.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети

Обновлено в 07:23
Происшествия

На Ставрополье шесть человек погибли в ДТП с минивэном из Азербайджана

Шесть человек погибли и пять пострадали в ДТП с минивэном из Азербайджана на Ставрополье, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 23:39
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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