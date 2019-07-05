Общество

Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон женуИнтерфакс 18:19

Как сообщалось ранее, принцесса Хайя аль Хуссейн покинула Дубай с двумя детьми 7 и 11 лет и намерена требовать развод.
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Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую в Лондон жену

Телеканал 360°21:43

СМИ: Эмир Дубая подал в суд на жену, сбежавшую от него в Лондон

Росбалт18:31

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Коммерсантъ18:56

Премьер-министр ОАЭ подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену

РЕН ТВ19:27

Премьер ОАЭ будет судиться со сбежавшей женой в Лондоне

РБК20:35

Стала известна причина побега жены дубайского шейха

News.ru10:12

СМИ: сбежавшая жена премьера ОАЭ может находиться в Лондоне

РИА Новости02 июля в 07:03
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Армия и оружие

Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Обновлено в 22:11
Общество

Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных

1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Энергетика

Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»

Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.
Обновлено в 18:56
Шоу-бизнес

Собчак раскритиковали за публикацию фото голого сына

На снимке малыш абсолютно голый бежит по песку к морю. «Добрались до моря», - подписала фото Ксения Собчак.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Происшествия

В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено в 07:59
Общество

Умерла правозащитница Мальва Ланда

Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес

Толпа детей обступила испуганного сына Пугачевой

Вместе со своими 5-летними двойняшками Алла Пугачева и Максим Галкин отдыхают в Юрмале. Там звёздные супруги арендуют дом.
Обновлено в 19:20
Общество

Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области

Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.
Обновлено в 22:04
Общество

«Думала, мама побежит за мной»: уралочка на своем примере рассказала, почему дети уходят из дома

Обновлено в 22:30
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных

Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:08
Футбол

Бекао продолжит карьеру в «Удинезе»

Защитник «Баия» Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА, перейдет в «Удинезе».
Обновлено в 19:37
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Обновлено в 10:39
Наука

Астрофизики из Великобритании создали новый метод лечения рака

Обновлено в 11:04
Происшествия

Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского

Обновлено вчера в 11:22
Космос

Огромный астероид несется к Земле

Обновлено в 14:27
Культура

Кто в Менделеевском районе завоевал титул «Керәшен чибәре»

II районный конкурс «Керәшен чибәре» собрал в Сетяковский клуб группы поддержки пятерых участниц из Старого Гришкина, Мунайки, Менделеевска и Елабуги.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения

Режим чрезвычайной ситуации введен в четверг в округе Керн на юге американского штата Калифорния из-за землетрясения магнитудой 6,4. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате самолета ВМС США над Черным морем

Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 22:03
Политика

Обнародованы имена подводников, погибших в Баренцевом море

В среду вечером Министерство обороны опубликовало имена 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено в 10:13
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено в 08:53
Политика

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто.
Обновлено в 19:23
Кино

Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»

Помимо Хэлли Бэйли, в будущей «Русалочке» сыграют Джейкоб Трамбле, Аквафина и Мелисса Маккарти — ей досталась роль ведьмы Урсулы.
Обновлено вчера в 16:58
Гаджеты

МегаФон снова поменял название сети

Пользователи МегаФона заметили странность — название сети оператора снова изменилось, второй раз за месяц.
Обновлено в 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
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