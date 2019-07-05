Общество
Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон женуИнтерфакс 18:19
Как сообщалось ранее, принцесса Хайя аль Хуссейн покинула Дубай с двумя детьми 7 и 11 лет и намерена требовать развод.
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Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Обновлено в 22:11
Общество
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В США задержали трёх человек за сожжение американского флага
В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Энергетика
Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»
Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.
Обновлено в 18:56
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковали за публикацию фото голого сына
На снимке малыш абсолютно голый бежит по песку к морю. «Добрались до моря», - подписала фото Ксения Собчак.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Происшествия
В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено в 07:59
Общество
Умерла правозащитница Мальва Ланда
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес
Толпа детей обступила испуганного сына Пугачевой
Вместе со своими 5-летними двойняшками Алла Пугачева и Максим Галкин отдыхают в Юрмале. Там звёздные супруги арендуют дом.
Обновлено в 19:20
Общество
Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области
Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.
Обновлено в 22:04
Общество
«Думала, мама побежит за мной»: уралочка на своем примере рассказала, почему дети уходят из дома
Обновлено в 22:30
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных
Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:08
Футбол
Бекао продолжит карьеру в «Удинезе»
Защитник «Баия» Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА, перейдет в «Удинезе».
Обновлено в 19:37
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Наука
Астрофизики из Великобритании создали новый метод лечения рака
Обновлено в 11:04
Происшествия
Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского
Обновлено вчера в 11:22
Космос
Огромный астероид несется к Земле
Обновлено в 14:27
Культура
Кто в Менделеевском районе завоевал титул «Керәшен чибәре»
II районный конкурс «Керәшен чибәре» собрал в Сетяковский клуб группы поддержки пятерых участниц из Старого Гришкина, Мунайки, Менделеевска и Елабуги.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения
Режим чрезвычайной ситуации введен в четверг в округе Керн на юге американского штата Калифорния из-за землетрясения магнитудой 6,4. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате самолета ВМС США над Черным морем
Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 22:03
Политика
Обнародованы имена подводников, погибших в Баренцевом море
В среду вечером Министерство обороны опубликовало имена 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено в 10:13
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено в 08:53
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто.
Обновлено в 19:23
Кино
Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»
Помимо Хэлли Бэйли, в будущей «Русалочке» сыграют Джейкоб Трамбле, Аквафина и Мелисса Маккарти — ей досталась роль ведьмы Урсулы.
Обновлено вчера в 16:58
Гаджеты
МегаФон снова поменял название сети
Пользователи МегаФона заметили странность — название сети оператора снова изменилось, второй раз за месяц.
Обновлено в 10:22