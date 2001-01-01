Футбол
Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»Матч ТВ 14:44
Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Арсенала» сказал, что коллектив из Баку серьезно настроен на победу в Туле.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
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Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
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Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
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Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Украинские военные трижды за неделю подорвались на минах в Донбассе
Безсонов отметил, что последний такой инцидент произошёл вечером 23 июля неподалёку от позиций 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнеторецкое — в результате подрыва мины двое украинских сапёров получили тяжёлые ранения.
Обновлено в 14:20
Здоровье
Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты
В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
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Политика
Борис Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС 31 октября
Ранее Джонсон заявлял, что согласованная Терезой Мэй сделка с Брюсселем мертва.
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Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено в 11:03
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Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»
На сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьем по силе дивизиона чемпионата России, обнаружена страница клуба «Газмяс».
Обновлено в 14:25
Происшествия
Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Футбол
Агент Перейро требует у «Спартака» €3 млн за трансфер
Обновлено в 13:32
Общество
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Единоборства
Скончавшегося в США боксера Дадашева планируют похоронить в Петербурге
Боксера Максима Дадашева, который скончался в США из-за полученных во время поединка травм, планируют похоронить на его родине - в Петербурге.
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Происшествия
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Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
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Общество
На Кубани ради опытов усыпили 150 экзотических обезьян
В Краснодарском крае усыпили более полутора сотен экзотических обезьян, над которыми проводились незаконные опыты в одном из местных научно-исследовательских институтов.
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