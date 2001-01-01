Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Арсенала» сказал, что коллектив из Баку серьезно настроен на победу в Туле.

Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»

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