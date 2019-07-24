Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Арсенала» сказал, что коллектив из Баку серьезно настроен на победу в Туле.

Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»

Кино Более 50 режиссеров-дебютантов поборются за субсидии Минкультуры 51 кинолента режиссеров-дебютантов допущена Министерством культуры к презентации на конкурсе получателей государственных субсидий.

Кино Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в байопике об английском художнике Луисе Уэйне. Съемки драмы начнутся уже 10 августа.

Политика Россиянам упростили въезд в ещё одну страну Соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Мальдивской Республикой, при котором россияне смогут находиться на коралловых островах в течение трёх месяцев, вступит в силу в четверг, 25 июля.

Кино Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика» Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Космос В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.

Происшествия СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми» Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Происшествия Навального арестовали на 30 суток Симоновский суд Москвы отправил блогера Алексея Навального под административный арест на 30 суток.

Армия и оружие В Судане по делу о попытке госпереворота арестовали нескольких военных Попытка переворота против правящего Переходного военного совета была совершена 11 июня Армия Судана объявила об аресте ряда высокопоставленных военных и политических деятелей по делу о попытке госпереворота в июне этого года, сообщает агентство СУНА.

Экономика ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.

Политика Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Наука Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.

Политика Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает РИА Новости.

Армия и оружие Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок «Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .

Футбол Испанская лига может заблокировать трансфер Гризманна в «Барселону» По словам Тебаса, Ла Лига может заблокировать трансфер Гризманна из-за суммы отступных за игрока, с которой не согласен "Атлетико".

Энергетика Нефть Brent подорожала до $64,37 за баррель Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по московскому времени в среду составила $64,37 за баррель, что на $0,54 (0,85%) выше уровня предыдущей сессии.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Кино Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.

Авто Что изменится в жизни россиян с 1 августа Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.