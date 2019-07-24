Футбол
Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»Матч ТВ 14:44
Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Арсенала» сказал, что коллектив из Баку серьезно настроен на победу в Туле.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Обновлено в 05:13
Кино
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Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в байопике об английском художнике Луисе Уэйне. Съемки драмы начнутся уже 10 августа.
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Политика
Россиянам упростили въезд в ещё одну страну
Соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Мальдивской Республикой, при котором россияне смогут находиться на коралловых островах в течение трёх месяцев, вступит в силу в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
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КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.
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Кино
Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»
Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
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Политика
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Космос
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Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:18
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
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В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Навального арестовали на 30 суток
Симоновский суд Москвы отправил блогера Алексея Навального под административный арест на 30 суток.
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Армия и оружие
В Судане по делу о попытке госпереворота арестовали нескольких военных
Попытка переворота против правящего Переходного военного совета была совершена 11 июня Армия Судана объявила об аресте ряда высокопоставленных военных и политических деятелей по делу о попытке госпереворота в июне этого года, сообщает агентство СУНА.
Обновлено в 16:10
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Наука
В Британии нашли могилу галльского борца против римлян
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Обновлено в 08:24
Наука
Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий
Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
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Обновлено в 07:25
Здоровье
Российский врач пытался избавить пациентку от боли. За это его обвинили в сбыте наркотиков
Предполагалось, что ей может понадобиться операция — у пациентки диагностировали полное выпадение матки.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
Обновлено в 07:30
Футбол
Испанская лига может заблокировать трансфер Гризманна в «Барселону»
По словам Тебаса, Ла Лига может заблокировать трансфер Гризманна из-за суммы отступных за игрока, с которой не согласен "Атлетико".
Обновлено в 10:59
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $64,37 за баррель
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по московскому времени в среду составила $64,37 за баррель, что на $0,54 (0,85%) выше уровня предыдущей сессии.
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Политика
Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам
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Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
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Авто
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено в 07:54
Футбол
NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-play
УЕФА в 2017 году мог скрыть проблемы «ПСЖ», связанные с финансовым fair-play.
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Общество
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46