Футбол

Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»Матч ТВ 14:44

3 фотоЕщё 1 видео
Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Арсенала» сказал, что коллектив из Баку серьезно настроен на победу в Туле.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»

Sport24.ru16:14

Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»

Матч ТВ14:44

Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»

Sportbox.RU14:44

Махмудов рад встрече с командой Комбарова и Семшова. И не считает легионеров «Нефтчи» слабыми

Спорт-Экспресс14:05

Капитан «Нефтчи» заявил, что команда хочет показать свое лицо в игре с «Арсеналом» в ЛЕ

ТАСС12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Обновлено в 05:13
Кино

Более 50 режиссеров-дебютантов поборются за субсидии Минкультуры

51 кинолента режиссеров-дебютантов допущена Министерством культуры к презентации на конкурсе получателей государственных субсидий.
Обновлено в 09:26
Кино

Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна

Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в байопике об английском художнике Луисе Уэйне. Съемки драмы начнутся уже 10 августа.
Обновлено в 01:45
Политика

Россиянам упростили въезд в ещё одну страну

Соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Мальдивской Республикой, при котором россияне смогут находиться на коралловых островах в течение трёх месяцев, вступит в силу в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда

КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 17:59
Кино

Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»

Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
Обновлено в 05:10
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Космос

В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида

В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
Обновлено в 07:46
Происшествия

СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»

Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:18
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Обновлено в 14:21
Общество

Жители Сибири потребовали ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 02:03
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Навального арестовали на 30 суток

Симоновский суд Москвы отправил блогера Алексея Навального под административный арест на 30 суток.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

В Судане по делу о попытке госпереворота арестовали нескольких военных

Попытка переворота против правящего Переходного военного совета была совершена 11 июня Армия Судана объявила об аресте ряда высокопоставленных военных и политических деятелей по делу о попытке госпереворота в июне этого года, сообщает агентство СУНА.
Обновлено в 16:10
Экономика

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Политика

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Наука

В Британии нашли могилу галльского борца против римлян

Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

Обновлено в 08:24
Наука

Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий

Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено в 06:43
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:25
Здоровье

Российский врач пытался избавить пациентку от боли. За это его обвинили в сбыте наркотиков

Предполагалось, что ей может понадобиться операция — у пациентки диагностировали полное выпадение матки.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок

«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
Обновлено в 07:30
Футбол

Испанская лига может заблокировать трансфер Гризманна в «Барселону»

По словам Тебаса, Ла Лига может заблокировать трансфер Гризманна из-за суммы отступных за игрока, с которой не согласен "Атлетико".
Обновлено в 10:59
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $64,37 за баррель

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по московскому времени в среду составила $64,37 за баррель, что на $0,54 (0,85%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено в 11:14
Политика

Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам

Обновлено в 12:07
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Кино

Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»

В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30
Авто

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено в 07:54
Футбол

NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-play

УЕФА в 2017 году мог скрыть проблемы «ПСЖ», связанные с финансовым fair-play.
Обновлено в 18:17
Общество

Соболь сообщила о вызове на допрос

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
ещё по теме
Кирилл Владимирович Комбаров
Российский футболист
Российский футболист, игрок тульского «Арсенала». Выступает на позициях защитника и полузащитника. Брат-близнец Дмитрия Комбарова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тула
Город в России
Город в России, административный центр Тульской области и городского округа город Тула. Город-Герой. Тула расположена на севере Среднерусской возвышенности на берегу реки Упы в 193 км к югу от Москвы. Протяжённость города с севера на юг - 30 км, с запада на восток - 25 км.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное