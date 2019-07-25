Футбол
Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»Матч ТВ вчера в 14:44
Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Арсенала» сказал, что коллектив из Баку серьезно настроен на победу в Туле.
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Махмудов рад встрече с командой Комбарова и Семшова. И не считает легионеров «Нефтчи» слабыми
Спорт-Экспрессвчера в 14:05
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