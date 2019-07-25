Футбол

Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»Матч ТВ вчера в 14:44

Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Арсенала» сказал, что коллектив из Баку серьезно настроен на победу в Туле.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Махмудов: серьёзно готовимся к сложной игре с «Арсеналом», приехали за победой

Чемпионат01:30

Капитан «Нефтчи» намерен обыграть тульский «Арсенал»

Газета.Ru01:17

Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»

Sport24.ruвчера в 16:14

Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»

Sportbox.RUвчера в 14:44

Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»

Матч ТВвчера в 14:44

Махмудов рад встрече с командой Комбарова и Семшова. И не считает легионеров «Нефтчи» слабыми

Спорт-Экспрессвчера в 14:05

Капитан «Нефтчи» заявил, что команда хочет показать свое лицо в игре с «Арсеналом» в ЛЕ

ТАССвчера в 12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Спорт

Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

Обновлено в 03:29
Политика

Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом

Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Футбол

Полузащитник «Крыльев Советов» может перейти в саудовский клуб

Полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Гудкова вызвали в московский СК

24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Челябинском

В результате ДТП погибли пять человек, еще один получил травмы. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Красноярец расчленил тело матери и хранил его в морозильной камере

Ранее судимый 51-летний житель Красноярска задержан по подозрению в убийстве супруги и матери.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Кабуле в результате трех взрывов погибли 12 человек

Обновлено в 04:14
Политика

Путин встретился с экс-президентом Киргизии

Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике

Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Зеленский обсудил с премьер-министром Италии приговор нацисту Маркиву

Президент Украины Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Конте высказал обеспокоенность "неоправданно жестоким решением суда" в отношении украинского нациста Маркива, которому был вынесен приговор в виде 24 лет лишения свободы.
Обновлено вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности

Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности Голливудская актриса Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз.
Обновлено в 01:19
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Следователи отмечают профессиональный праздник

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Арестован директор горевшего детского лагеря «Холдоми»

Обновлено в 04:20
Армия и оружие

В сирийской Каре провели фестиваль черешни

Обновлено в 01:34
Авто

Родстер Lamborghini Centenario продают за 4 миллиона долларов

На продажу в Саудовской Аравии выставлен на продажу редкий родстер Lamborghini Centenario.
Обновлено в 03:22
Общество

Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова

Обновлено в 02:24
Экономика

Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Футбол

«ПСЖ» показал новую гостевую форму

"ПСЖ" представил новый комплект выездной формы на сезон-2019/20. Экипировка французского гранда выполнена в коралловом цвете.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников

Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено вчера в 13:23
Авто

Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi показала на специальном мероприятии в Таиланде рестайлинговый внедорожник Pajero Sport.
Обновлено в 01:48
Кино

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Космос

Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео

Обновлено в 03:25
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Гаджеты

Nokia представила новый кнопочный телефон с 4G

Новая Nokia 105 теперь маркируется как модель 2019 года. В ней установили 1,7-дюймовый экран, батарею на 800 мАч и естественно фонарик.
Обновлено вчера в 14:46
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3

Компания Xiaomi представила новый бюджетный ноутбук RedmiBook 14.
Обновлено в 04:33
Общество

Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву

Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата

Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное