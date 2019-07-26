Футбол

Эмин Махмудов: «Арсенал» сыграл так, как ему позволил «Нефтчи»Советский спорт 03:35

Капитан Нефтчи Эмин Махмудов после первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с Арсеналом (1:0) на стадионе Центральный в Туле высказался о сопернике.
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