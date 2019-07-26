Футбол
Эмин Махмудов: «Арсенал» сыграл так, как ему позволил «Нефтчи»Советский спорт 03:35
Капитан Нефтчи Эмин Махмудов после первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с Арсеналом (1:0) на стадионе Центральный в Туле высказался о сопернике.
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Капитан «Нефтчи» Эмин Махмудов: «Арсенал» сыграл так, как мы им позволили
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Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
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Черевченко объяснил поражение «Арсенала» от «Нефтчи»
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Нефтчи».
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Джонсон планирует завести собаку на Даунинг-стрит, сообщили СМИ
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует завести в резиденции на Даунинг-стрит собаку, которая могла бы "составить ему компанию", сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на собственные источники.
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Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
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Центробанк понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
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