Футбол
Эмин Махмудов: «Арсенал» сыграл так, как ему позволил «Нефтчи»Советский спорт 03:35
Капитан Нефтчи Эмин Махмудов после первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с Арсеналом (1:0) на стадионе Центральный в Туле высказался о сопернике.
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