Капитан Нефтчи Эмин Махмудов после первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с Арсеналом (1:0) на стадионе Центральный в Туле высказался о сопернике.

Эмин Махмудов: «Арсенал» сыграл так, как ему позволил «Нефтчи»

Спорт день за днем

Политика США ввели визовые ограничения против некоторых чиновников Кубы Соединённые Штаты ввели визовые ограничения против некоторых кубинских чиновников за «притеснение работников медицинских миссий за рубежом».

Политика Владимир Путин удивлен зарплатами врачей Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.

Политика Трамп рассказал о скором введении налога на французское вино Президент Соединенных Штатов Доналд Трамп рассказал о скором введении налога на вино из Франции.

Происшествия Пять автомобилей столкнулись на МКАД На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Космос В ночном небе тюменцы смогут увидеть полет космонавтов Сегодня, 26 июля, вечером тюменцы могут увидеть в небе пролетающую над Землей космическую станцию.

Энергетика Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.

Политика МИД ответил на пост посольства ФРГ о беспокойстве из-за выборов в МГД МИД России ответил в Twitter на сообщение посольства Германии о «беспокойстве» по поводу выборов в Мосгордуму, призвав ведомство не вмешиваться во внутренние дела государств.

Армия и оружие Ормузский пролив предлагают сделать зоной особого риска Международный морской профсоюз Nautilus International предлагает включить Ормузский пролив в зону с высоким риском военных действий, сообщает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ).

Музыка В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара» Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.

Спорт Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Общество Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.

Политика Трамп заявил об отсутствии причин не ладить с Россией Согласно документу, «хакеры из России» в соцсетях вели кампанию по дезинформации, которая была в пользу Трампа.

Политика Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.

Политика ООН отреагировала на задержание российского танкера на Украине В ООН прокомментировали задержание российского танкера Nika Spirit, которое произошло в порту Измаил в Одесской области.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Шоу-бизнес Появились кадры с празднования 36-летия Виктории Лопыревой в Греции Сегодня «Мисс Россия— 2003» и посол FIFA Виктория Лопырева празднует свой 36-й день рождения. Отмечать событие модель начала еще вчера.

Политика Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой Всемирный банк опроверг появившееся в Сети письмо о политической ситуации на Украине, которое якобы направила региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".