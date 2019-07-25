Футбол

Эмин Махмудов: «Арсенал» сыграл так, как ему позволил «Нефтчи»Советский спорт 03:35

Капитан Нефтчи Эмин Махмудов после первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с Арсеналом (1:0) на стадионе Центральный в Туле высказался о сопернике.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эмин Махмудов: «Арсенал» сыграл так, как ему позволил «Нефтчи»

Советский спорт03:35

Полузащитник «Нефтчи»: «Борьбы было больше, чем футбола»

Первый Тульскийвчера в 16:57

Махмудов: «Нефтчи» может обыграть «Спартак» и «Зенит» в двухматчевой борьбе

Чемпионатвчера в 15:44

Капитан «Нефтчи»: В ответном матче с «Арсеналом» будем больше атаковать

Спорт день за днемвчера в 16:10

Махмудов: «Нефтчи» в ответном матче Лиги Европы с «Арсеналом» будет больше атаковать

ТАССвчера в 15:18

Махмудов: «Во втором матче с „Арсеналом“ будем больше атаковать»

Евро-футбол.рувчера в 15:13

Наши в Европе: когда, где и с кем играют «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Арсенал»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:28, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый в убийстве на детской площадке в Раменском арестован

Обновлено в 09:57
Политика

США ввели визовые ограничения против некоторых чиновников Кубы

Соединённые Штаты ввели визовые ограничения против некоторых кубинских чиновников за «притеснение работников медицинских миссий за рубежом».
Обновлено в 15:01
Политика

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Политика

Владимир Путин удивлен зарплатами врачей

Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира

Обновлено в 14:39
Транспорт

Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт

Обновлено в 14:54
Политика

Трамп рассказал о скором введении налога на французское вино

Президент Соединенных Штатов Доналд Трамп рассказал о скором введении налога на вино из Франции.
Обновлено в 17:20
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Космос

В ночном небе тюменцы смогут увидеть полет космонавтов

Сегодня, 26 июля, вечером тюменцы могут увидеть в небе пролетающую над Землей космическую станцию.
Обновлено в 06:00
Музыка

На фестивале Дениса Мацуева в Сочи выступят лучшие молодые музыканты

Обновлено в 06:15
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Обновлено в 14:16
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Политика

МИД ответил на пост посольства ФРГ о беспокойстве из-за выборов в МГД

МИД России ответил в Twitter на сообщение посольства Германии о «беспокойстве» по поводу выборов в Мосгордуму, призвав ведомство не вмешиваться во внутренние дела государств.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Ормузский пролив предлагают сделать зоной особого риска

Международный морской профсоюз Nautilus International предлагает включить Ормузский пролив в зону с высоким риском военных действий, сообщает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ).
Обновлено в 19:50
Музыка

В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Спорт

Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио

Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Обновлено в 15:49
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Политика

Трамп заявил об отсутствии причин не ладить с Россией

Согласно документу, «хакеры из России» в соцсетях вели кампанию по дезинформации, которая была в пользу Трампа.
Обновлено в 19:49
Политика

Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой

Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено в 14:36
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Обновлено в 09:49
Политика

ООН отреагировала на задержание российского танкера на Украине

В ООН прокомментировали задержание российского танкера Nika Spirit, которое произошло в порту Измаил в Одесской области.
Обновлено вчера в 13:49
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Появились кадры с празднования 36-летия Виктории Лопыревой в Греции

Сегодня «Мисс Россия— 2003» и посол FIFA Виктория Лопырева празднует свой 36-й день рождения. Отмечать событие модель начала еще вчера.
Обновлено в 07:45
Общество

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Политика

Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой

Всемирный банк опроверг появившееся в Сети письмо о политической ситуации на Украине, которое якобы направила региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Обновлено в 13:03
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено в 14:51
Политика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Общество

Безработица в России обновила исторический минимум

Уровень безработицы в России составил 4,4% от численности всего трудоспособного населения страны.
Обновлено в 12:51
ещё по теме
Арсенал
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий более 60 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное