Футбол
Эмилио Бутрагеньо: «Варан хочет остаться в „Реале“»Sports.ru вчера в 23:00
Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал информацию о возможном уходе защитника команды Рафаэля Варана по окончании сезона.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Политика
Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией в Ливии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за нынешней ситуацией в Ливии.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Общество
Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации мужчин
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.
Обновлено в 05:04
Экономика
«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте»
Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Лопырева показала подписчикам отца своего ребенка
Модель трогательно поздравила любимого В середине прошлого месяца на личной странице "Инстаграма" Виктории Лопыревой появилось селфи с прогулки на яхте в компании неизвестного мужчины — в кадре спутник манекенщицы закрыл свое лицо рукой.
Обновлено в 03:10
Экономика
ФЦП развития Крыма намерены продлить до 2025 года
Обновлено в 04:55
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Общество
Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:41
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году
Обновлено в 06:38
Экономика
«Транснефть» ожидает закрытия сделки по продаже Новороссийского зернового терминала в апреле
«Транснефть» рассчитывает, что сделка по продаже ВТБ Новороссийского зернового терминала может быть закрыта в апреле 2019 года, сообщил журналистам глава «Транснефти» Николай Токарев.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Суд приостановил работу магазина электроники «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы приостановил работу интернет-магазина электроники на 30 дней, из-за того что он не применяет онлайн-кассы, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 07:13
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford
Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Интернет
Вести.net: Google официально представил русскоязычного «Ассистента»
Google представил своего голосового помощника Google Ассистента на русском языке.
Обновлено в 02:57
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Политика
В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах
Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В нидерландском Эйндховене – стрельба. Есть пострадавшие
Как напоминает Ura.ru, 15 марта вооруженные люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу.
Обновлено в 05:31
Космос
Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок
Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
"ЗРК "Тор-М2" полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:07