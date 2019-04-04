Эмилио Бутрагеньо: «Варан хочет остаться в „Реале“»Sports.ru вчера в 23:00

Политика Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией в Ливии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за нынешней ситуацией в Ливии.

Происшествия В Дагестане мальчик умер после укола в больнице Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.

Футбол Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.

Экономика «Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте» Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».

Шоу-бизнес Лопырева показала подписчикам отца своего ребенка Модель трогательно поздравила любимого В середине прошлого месяца на личной странице "Инстаграма" Виктории Лопыревой появилось селфи с прогулки на яхте в компании неизвестного мужчины — в кадре спутник манекенщицы закрыл свое лицо рукой.

Политика Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".

Экономика «Транснефть» ожидает закрытия сделки по продаже Новороссийского зернового терминала в апреле «Транснефть» рассчитывает, что сделка по продаже ВТБ Новороссийского зернового терминала может быть закрыта в апреле 2019 года, сообщил журналистам глава «Транснефти» Николай Токарев.

Происшествия Роспотребнадзор нашел источник заражения В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".

Общество Суд приостановил работу магазина электроники «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы приостановил работу интернет-магазина электроники на 30 дней, из-за того что он не применяет онлайн-кассы, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы в пятницу, 5 апреля.

Недвижимость Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.

Общество В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.

Шоу-бизнес Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.

Интернет Вести.net: Google официально представил русскоязычного «Ассистента» Google представил своего голосового помощника Google Ассистента на русском языке.

Энергетика Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.

Происшествия В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7 Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.

Политика В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.

Политика В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

Происшествия В нидерландском Эйндховене – стрельба. Есть пострадавшие Как напоминает Ura.ru, 15 марта вооруженные люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу.

Космос Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.

Авто Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.