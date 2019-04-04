Эмилио Бутрагеньо: «Варан хочет остаться в „Реале“»Sports.ru вчера в 23:00

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал информацию о возможном уходе защитника команды Рафаэля Варана по окончании сезона.

Все про Спорт ру

Общество Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.

Энергетика Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.

Политика ЕС может предоставить Великобритании годовую отсрочку Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату выхода страны из блока на 30 июня, чтобы у нее было время договориться с парламентом о новом соглашении.

Политика Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест в WADA Украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко выступил с предложением к кандидатам на пост президента Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Театры Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".

Политика Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.

Происшествия Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

Шоу-бизнес Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.

Наука Пептид помог круглым червям есть только чужое потомство Группа ученых под руководством Джеймса Лайтфута (James W. Lightfoot) и Мартина Вилецки (Martin Wilecki) из Института биологии развития Общества Макса Планка изучила взаимодействие нематод P.pacificus и выявила механизмы распознавания «свой-чужой», которые предотвращают поедание ими собственного потомства и помогают убивать личинки других нематод.

Экономика «Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.

Политика Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.

Происшествия Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.

Политика Отстраненный мэр Риги Ушаков отказался покидать свой кабинет Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что не намерен покидать свой кабинет в связи с решением министра регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности.

Политика В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».

Происшествия В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7 Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.

Армия и оружие Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" прошел испытания в реальных боевых условиях, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

Хоккей В Западной конференции НХЛ определились все участники плей-офф Колорадо одержал победу над Виннипегом (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе выход в плей-офф.

Общество В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады В Москве в районе Метрогородок в соответствии с предложениями местных жителей будет изменен проект застройки кварталов реновации.

Технологии «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».

Происшествия Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем Мужчина открыл стрельбу из автомата в центре Казани, рядом со стенами кремля. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Экономика В big data не предлагали запретить доступ Facebook к данным россиян Ранее в пятницу газета РБК написала, что эксперты предложили запретить иностранным компаниям, не имеющим российского юридического лица, таких как Facebook, Twitter, Instagram, использовать данные граждан России.

Политика Песков: Кремль внимательно следит за ситуацией в Ливии По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве надеются, что в этой стране не возобновится кровопролитие Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за тем, как развиваются события в Ливии, передает РИА Новости.

Экономика Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.

Футбол «Зенит» готовится к матчу с «Локомотивом» После 21-го тура именно команда Юрия Семина следует за зенитовцами в турнирной таблице.