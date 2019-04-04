Футбол
Эмилио Бутрагеньо: «Варан хочет остаться в „Реале“»Sports.ru вчера в 23:00
Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал информацию о возможном уходе защитника команды Рафаэля Варана по окончании сезона.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Обновлено в 06:43
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Политика
ЕС может предоставить Великобритании годовую отсрочку
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату выхода страны из блока на 30 июня, чтобы у нее было время договориться с парламентом о новом соглашении.
Обновлено в 06:45
Политика
Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест в WADA
Украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко выступил с предложением к кандидатам на пост президента Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 07:13
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика
Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Наука
Пептид помог круглым червям есть только чужое потомство
Группа ученых под руководством Джеймса Лайтфута (James W. Lightfoot) и Мартина Вилецки (Martin Wilecki) из Института биологии развития Общества Макса Планка изучила взаимодействие нематод P.pacificus и выявила механизмы распознавания «свой-чужой», которые предотвращают поедание ими собственного потомства и помогают убивать личинки других нематод.
Обновлено в 03:52
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Авто
Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире
Обновлено в 04:26
Политика
Отстраненный мэр Риги Ушаков отказался покидать свой кабинет
Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что не намерен покидать свой кабинет в связи с решением министра регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности.
Обновлено в 06:21
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика
Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" прошел испытания в реальных боевых условиях, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.
Обновлено в 01:07
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Хоккей
В Западной конференции НХЛ определились все участники плей-офф
Колорадо одержал победу над Виннипегом (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе выход в плей-офф.
Обновлено в 01:16
Общество
В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады
В Москве в районе Метрогородок в соответствии с предложениями местных жителей будет изменен проект застройки кварталов реновации.
Обновлено в 04:30
Технологии
«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей
Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:12
Происшествия
Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем
Мужчина открыл стрельбу из автомата в центре Казани, рядом со стенами кремля. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:21
Экономика
В big data не предлагали запретить доступ Facebook к данным россиян
Ранее в пятницу газета РБК написала, что эксперты предложили запретить иностранным компаниям, не имеющим российского юридического лица, таких как Facebook, Twitter, Instagram, использовать данные граждан России.
Обновлено в 06:49
Политика
Песков: Кремль внимательно следит за ситуацией в Ливии
По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве надеются, что в этой стране не возобновится кровопролитие Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за тем, как развиваются события в Ливии, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Футбол
«Зенит» готовится к матчу с «Локомотивом»
После 21-го тура именно команда Юрия Семина следует за зенитовцами в турнирной таблице.
Обновлено в 06:52
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45