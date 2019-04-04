Футбол

Эмилио Бутрагеньо: «Варан хочет остаться в „Реале“»Sports.ru вчера в 23:00

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал информацию о возможном уходе защитника команды Рафаэля Варана по окончании сезона.
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СМИ: «Реал» готов платить Варану 9 миллионов евро в год

Спорт-Экспресс05:17

«Реал» хочет сохранить Варана, повысив ему зарплату в полтора раза

Советский спорт05:09

«Реал» готов платить Варану 9 миллионов евро в год, чтобы тот остался в команде

Sport.ru05:44

«Реал» готов в полтора раза повысить зарплату Варана

Sport24.ru05:00

Эмилио Бутрагеньо: «Варан хочет остаться в „Реале“»

Sports.ruвчера в 23:00

«Реал» намерен увеличить оклад Варану до € 9 млн в год

Чемпионатвчера в 17:43

«Реал» не отпустит Рафаэля Варана

Все про Спорт рувчера в 13:52
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Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Обновлено в 06:43
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Политика

ЕС может предоставить Великобритании годовую отсрочку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату выхода страны из блока на 30 июня, чтобы у нее было время договориться с парламентом о новом соглашении.
Обновлено в 06:45
Политика

Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест в WADA

Украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко выступил с предложением к кандидатам на пост президента Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 07:13
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика

Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Наука

Пептид помог круглым червям есть только чужое потомство

Группа ученых под руководством Джеймса Лайтфута (James W. Lightfoot) и Мартина Вилецки (Martin Wilecki) из Института биологии развития Общества Макса Планка изучила взаимодействие нематод P.pacificus и выявила механизмы распознавания «свой-чужой», которые предотвращают поедание ими собственного потомства и помогают убивать личинки других нематод.
Обновлено в 03:52
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова

Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова

Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Авто

Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире

Обновлено в 04:26
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Обновлено в 05:14
Политика

Отстраненный мэр Риги Ушаков отказался покидать свой кабинет

Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что не намерен покидать свой кабинет в связи с решением министра регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности.
Обновлено в 06:21
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика

Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7

Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" прошел испытания в реальных боевых условиях, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.
Обновлено в 01:07
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Хоккей

В Западной конференции НХЛ определились все участники плей-офф

Колорадо одержал победу над Виннипегом (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе выход в плей-офф.
Обновлено в 01:16
Общество

В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады

В Москве в районе Метрогородок в соответствии с предложениями местных жителей будет изменен проект застройки кварталов реновации.
Обновлено в 04:30
Технологии

«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей

Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:12
Происшествия

Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем

Мужчина открыл стрельбу из автомата в центре Казани, рядом со стенами кремля. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:21
Экономика

В big data не предлагали запретить доступ Facebook к данным россиян

Ранее в пятницу газета РБК написала, что эксперты предложили запретить иностранным компаниям, не имеющим российского юридического лица, таких как Facebook, Twitter, Instagram, использовать данные граждан России.
Обновлено в 06:49
Политика

Песков: Кремль внимательно следит за ситуацией в Ливии

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве надеются, что в этой стране не возобновится кровопролитие Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за тем, как развиваются события в Ливии, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Футбол

«Зенит» готовится к матчу с «Локомотивом»

После 21-го тура именно команда Юрия Семина следует за зенитовцами в турнирной таблице.
Обновлено в 06:52
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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