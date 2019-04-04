Футбол

Эмилио Бутрагеньо: «Варан хочет остаться в „Реале“»Sports.ru вчера в 23:00

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал информацию о возможном уходе защитника команды Рафаэля Варана по окончании сезона.
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СМИ: «Реал» готов платить Варану 9 миллионов евро в год

Спорт-Экспресс05:17

Эмилио Бутрагеньо: «Варан хочет остаться в „Реале“»

Sports.ruвчера в 23:00

«Реал» готов в полтора раза повысить зарплату Варана

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«Реал» готов платить Варану 9 миллионов евро в год, чтобы тот остался в команде

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«Реал» хочет сохранить Варана, повысив ему зарплату в полтора раза

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«Реал» намерен увеличить оклад Варану до € 9 млн в год

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«Реал» не отпустит Рафаэля Варана

Все про Спорт рувчера в 13:52
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Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

Обновлено вчера в 11:39
Политика

Соратника Суркова в Кремле сменит куратор Донбасса

О вероятной отставке Олега Говоруна, которого называют соратником помощника президента Владислава Суркова, стало известно в четверг, 4 апреля.
Обновлено вчера в 21:34
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В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
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Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Политика

В Кремле отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие

Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю договориться и снизить траты на вооружения заслуживают высокой оценки, однако необходимо конвертировать этот призыв в конкретную инициативу.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Прокуратура заинтересовалась кондуктором, высадившей девочку в Сургуте

Прокуратура в Сургуте проверит перевозчика и действия кондуктора, которая высадила девочку по пути в школу из-за отсутствия сдачи, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Югры.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар пошел в наступление на Триполи

Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

В Саратове на автостоянке произошла перестрелка

В Саратове сегодня, 5 апреля, произошла перестрелка.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Барнауле ребенок упал с трибуны ледового дворца

Пятилетний мальчик упал с трибуны ледового дворца в Барнауле и ударился головой.
Обновлено в 04:48
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено вчера в 05:01
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику

Обновлено в 03:44
Футбол

Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Пожар в школе села Казачинское Иркутской области потушен

Пожар в здании средней школы в селе Казачинское Иркутской области потушен. В результате ЧП никто не пострадал.
Обновлено в 00:34
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова

Второго апреля стало известно, что «Севергрупп» согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 04:49
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Футбол

Президент «Челси» заявил о приверженности Абрамовича клубу

Президент лондонского «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба его владельцем, российским бизнесменом Романом Абрамовичем.
Обновлено в 03:49
Политика

Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы

В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

Обновлено в 00:50
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Опубликован отрывок последнего клипа Юлии Началовой

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала фрагмент со съемок последнего клипа артистки «Я выбираю».
Обновлено вчера в 23:33
Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Алексей Воробьев показал настоящего себя

Недавно артист показал настоящего себя на снимке.
Обновлено в 03:43
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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