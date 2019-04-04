Эмилио Бутрагеньо: «Варан хочет остаться в „Реале“»Sports.ru вчера в 23:00

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал информацию о возможном уходе защитника команды Рафаэля Варана по окончании сезона.

Все про Спорт ру

Политика Соратника Суркова в Кремле сменит куратор Донбасса О вероятной отставке Олега Говоруна, которого называют соратником помощника президента Владислава Суркова, стало известно в четверг, 4 апреля.

Происшествия Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Политика В Кремле отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю договориться и снизить траты на вооружения заслуживают высокой оценки, однако необходимо конвертировать этот призыв в конкретную инициативу.

Происшествия Прокуратура заинтересовалась кондуктором, высадившей девочку в Сургуте Прокуратура в Сургуте проверит перевозчика и действия кондуктора, которая высадила девочку по пути в школу из-за отсутствия сдачи, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Югры.

Происшествия Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.

Политика России задали вопросы о сбитом «Боинге» В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».

Происшествия В Барнауле ребенок упал с трибуны ледового дворца Пятилетний мальчик упал с трибуны ледового дворца в Барнауле и ударился головой.

Авто Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.

Экономика Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.

Политика Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.

Футбол Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео» Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.

Происшествия Пожар в школе села Казачинское Иркутской области потушен Пожар в здании средней школы в селе Казачинское Иркутской области потушен. В результате ЧП никто не пострадал.

Экономика «Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова Второго апреля стало известно, что «Севергрупп» согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития.

Наука Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.

Происшествия Роспотребнадзор нашел источник заражения В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".

Футбол Президент «Челси» заявил о приверженности Абрамовича клубу Президент лондонского «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба его владельцем, российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Политика Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.

Шоу-бизнес Опубликован отрывок последнего клипа Юлии Началовой Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала фрагмент со съемок последнего клипа артистки «Я выбираю».

Политика В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.

Шоу-бизнес Алексей Воробьев показал настоящего себя Недавно артист показал настоящего себя на снимке.