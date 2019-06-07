Футбол

Эмилиано Ригони может покинуть «Зенит» в ближайшее времяПетербургский дневник 01:58

Журналист и спортивный инсайдер Матиас Бастос Милла заявил, что форвард петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони в ближайшее время может покинуть Санкт-Петербург. Об этом Милла рассказал в эфире телеканала TNT Sporst.
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Близкие Ригони хотят, чтобы он ушел из «Зенита»

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Советский спортвчера в 16:20
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По итогам первого дня международного экономического форума в Санкт-Петербурге делегация Тверской области провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет.
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Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
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О новом расследовании дела ЮКОСа ранее сообщал НТВ со ссылкой на советника генпрокурора Салавата Каримова.
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Официальный сайт «Спартака» объявил о продлении контракта с защитником Андреем Ещенко.
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Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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