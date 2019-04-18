Футбол

Эмилиано Ригони может покинуть «Зенит»Gazeta.SPb 06:13

Напоминаем, что аргентинец вернулся в состав «Зенита» зимой 2018 года. Ригони успел сыграть в 11 матчах, в рамках которых забил три гола и отжал три голевые передачи. Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что игрок «Зенита» Ригони показал татуировку во всю спину.
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Ригони может в скором времени покинуть «Зенит»

78.ru06:20

Ригони может перейти в «Боку Хуниорс»

Советский спортвчера в 16:20

Окружение Ригони хочет, чтобы игрок покинул «Зенит»

Sport.ru04:14

Аргентинский журналист сообщил о желании Ригони покинуть «Зенит»

ProstoProSport01:28

Окружение Ригони призывает его покинуть «Зенит»

Sport24.ru01:09

Эмилиано Ригони может покинуть «Зенит» в ближайшее время

Петербургский дневник01:58

Источник: окружение Ригони хочет, чтобы игрок покинул «Зенит»

Спорт-Экспресс01:32
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Экономика

Правительство намерено стимулировать россиян рожать первого ребенка

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях.
Обновлено в 00:49
Авто

Партнеров «Яндекс.Такси» переведут на природный газ

Сервис «Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого облегчат переход партнеров агрегатора такси на использование природного газа в качестве топлива.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве потушили

Обновлено в 06:23
Музыка

Земфира выступила для гостей ПМЭФ в Петербурге

Известная певица Земфира выступила 6 июня на приватном концерте для гостей Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 20:38
Общество

Турист случайно вскрыл кодовый замок сейфа в одном из музеев Канады

Как пишет «Мир 24», 900-килограммовый сейф, изготовленный в 1907 году, был передан музею администрацией отеля Brunswick и стоял закрытым, т.к. никто из сотрудников музея не знал кода от его замка.
Обновлено в 07:20
Общество

В Севастополе из-за ливня совсем размыло спуск Котовского

Спуск Котовского в Севастополе размыло из-за сильного ливня, обрушившегося на город утром 7 июня.
Обновлено в 05:12
Единоборства

Боксёр Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании за $50 млн

«Если сторона Джошуа хочет организовать встречу в Великобритании, они должны мне заплатить за бой $50 млн», — цитирует мексиканского спортсмена Boxingnews24.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Футбол

КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Политика

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде.
Обновлено в 04:37
Политика

Пашинян: Армения надеется получить «кое-что ещё» из российского оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся накануне, 6 июня, встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Зеленский рассказал о потерянном Россией контроле над ополченцами

Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Анна Плетнева пожаловалась на угрозы мужа

Артистка уже 14 лет живет в браке с бизнесменом Кириллом Сыровым. Избранник Анны Плетневой давно был против откровенных фотосессий жены.
Обновлено в 06:00
Общество

«Почта России» создаст в Главпочтамте фудкорт и концертную площадку

Обновлено в 03:37
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Политика

Калви не приедет на Петербургский экономический форум

Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:46
Общество

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Игры

Глава Take-Two о PC-версии Red Dead Redemption 2: «Это легко сделать»

Во время встречи с инвесторами исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на PC и что у релиза игры на этой платформе нет никаких недостатков.
Обновлено в 04:20
Общество

Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Полиция может опубликовать видео осмотра квартиры журналиста «Медузы»

В полиции проинформировали, что фото, размещённые на сайте главка, сделаны при проведении осмотра места проживания подозреваемого, в арендуемой квартире, расположенной на Вешняковской улице.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 02:59
Экономика

ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга

ВЭБ и Стройпроектхолдинг договорились создать совместное предприятие - крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Украинские силовики обвинили жителя Донбасса в подготовке теракта

Сотрудники службы безопасности Украины задержали жителя Донецкой области. Его подозревают в подготовке террористического акта в Запорожье.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Финансы

«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей

"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Общество

Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
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Эмилиано Ригони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
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