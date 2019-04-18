Эмилиано Ригони может покинуть «Зенит»Gazeta.SPb 06:13

Напоминаем, что аргентинец вернулся в состав «Зенита» зимой 2018 года. Ригони успел сыграть в 11 матчах, в рамках которых забил три гола и отжал три голевые передачи. Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что игрок «Зенита» Ригони показал татуировку во всю спину.

Авто Минпромторг подписал специнвестконтракт с «Соллерс» Компания «Соллерс» и Минпромторг подписали специнвестконтракт (СПИК) для развития производства автомобилей «УАЗ» и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга».

Происшествия Омичка жестоко убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек 28-летняя омичка подозревается в убийстве двухлетней дочери, которая вывела ее из себя крошками хлеба на полу.

Армия и оружие «Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.

Происшествия Профсоюз призвал поддержать спецкора «Медузы» Ивана Голунова Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал профессиональное сообщество к акции солидарности с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого силовики задержали якобы за наркотики.

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

Армия и оружие В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.

Происшествия Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".

Общество Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.

Футбол Буффон собрался выиграть золото Олимпиады Отмечается, что Буффон надеется завершить профессиональную карьеру, завоевав золото на Олимпиаде.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.

Политика В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом» Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Происшествия Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца Как сообщил ТАСС представитель регионального главка СКР, суд в Иркутске поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу.

Политика Путин впервые публично прокомментировал дело Калви Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Политика Путин выразил надежду когда-нибудь познакомиться с Зеленским Президент России Владимир Путин заявил, что он не отказывается от встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, а также выразил надежду, что когда-нибудь главы двух государств познакомятся.

Авто Седан Genesis G70 смог повторить трюк из «Форсажа» Премиальному седану Genesis G70 удалось повторить трюк из популярного фильма «Форсаж».

Политика На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.