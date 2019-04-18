Футбол
Эмилиано Ригони может покинуть «Зенит»Gazeta.SPb 06:13
Напоминаем, что аргентинец вернулся в состав «Зенита» зимой 2018 года. Ригони успел сыграть в 11 матчах, в рамках которых забил три гола и отжал три голевые передачи. Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что игрок «Зенита» Ригони показал татуировку во всю спину.
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