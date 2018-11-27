Футбол

Хосеп Гвардиола: «Люди скажут, что „Ман Сити“ провалился, если мы не выиграем ЛЧ»
Матч ТВ
04:23

Лион — Манчестер Сити
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, как люди оценивают выступления его команды.
Матч ТВ04:23

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Хосеп Гвардиола: «Люди скажут, что „Ман Сити“ провалился, если мы не выиграем ЛЧ»

Sportbox.RU04:23

Хосеп Гвардиола: «Люди скажут, что „Ман Сити“ провалился, если мы не выиграем ЛЧ»

Матч ТВ04:23

Ляпорт: «Цель „Манчестер Сити“ — победа в Лиге чемпионов»

Sport24.ru01:14

Лапорт: Лигу чемпионов нелегко выиграть, но «Манчестер Сити» хочет это сделать

Чемпионатвчера в 19:45

Хосеп Гвардьола: «Не выигрыш в Лиге чемпионов будет означать провал»

Спорт-Экспрессвчера в 15:47

Ляпорт: «ЛЧ - один из самых больших турниров, мы хотим его выиграть»

Soccer.ruвчера в 15:57

Пеп Гвардиола: «Лига чемпионов – опасный турнир. Первая задача „Сити“ – выйти в плей-офф»

Sports.ruвчера в 16:58
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«Енисей» сыграет с «Ахматом» на 18-градусном морозе

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Енисеем" и "Ахматом" пройдет 1 декабря на Центральном стадионе Красноярска, сообщает ТАСС.
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300 чешских болельщиков поддержат «Викторию» в матче с ЦСКА

Вечером 27 ноября ЦСКА проведет свой последний матч в "Лужниках" в рамках группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории".
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«Анжи» подписал контракт с 17-летним форвардом из «ПСЖ»

Футбольный клуб "Анжи" подписал контракт с 17-летним грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, сообщается на сайте махачкалинской команды.
Обновлено в 07:53
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Игроки «Спартака» поддержали Глушакова баннером

На коллективном снимке, размещенном на официальном сайте клуба, игроки стоят в футболках с игровым номером Глушакова и баннером "Один за всех - и все за одного".
Обновлено в 07:53
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«Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе против «Спартака»

Футбольный клуб "Динамо" сыграет первый матч на новом стадионе против "Спартака".
Обновлено в 07:56
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Мане рискует пропустить матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов из-за болезни

«Ливерпуль» может столкнуться с кадровыми проблемами в атаке в предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится в среду, 28 ноября.
Обновлено в 05:56
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Моуринью знает, как справиться с давлением

Не знаю, как можно чувствовать давление, когда ты играешь на стадионе перед своими болельщиками, которые тебя поддерживают.
Обновлено в 06:40
Футбол

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Атлетико»

Полузащитник Александр Головин попал в состав «Монако» на выездной матч 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов с «Атлетико».
Обновлено в 07:27
Футбол

Дриусси признали лучшим игроком 15-го тура РПЛ

Обновлено в 07:30
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Кагава сообщил о желании покинуть «Боруссию»

Японский полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава рассказал, что хотел бы покинуть немецкий клуб.
Обновлено в 06:52
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Классон продлил контракт с «Краснодаром»

Пресс-служба "Краснодара" сообщает, что полузащитник Виктор Классон продлил контракт с клубом.
Обновлено в 07:41
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Финальный матч Кубка Либертадорес предложили провести в Европе

Заместитель мэра Генуи Стефано Анцалоне обратился с предложением к президентам аргентинских клубов "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" провести в итальянском городе ответный матч финала Кубка Либертадорес, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:27
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«Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с Эшли Коулом

Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с английским защитником Эшли Коулом.
Обновлено в 03:22
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Капелло: «Возможно, „Реал“ в данный момент уступает „Роме“»

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло оценил шансы "Ромы" и "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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