Футбол

Эмери советует Мустафи и Эль-Ненни сменить клубЕвро-футбол.ру 03:07

Рулевой «Арсенала» Унаи Эмери высказался о будущем в команде защитника Шкодрана Мустафи и хавбека Мохамеда Эль-Ненни.
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Немецкий футболист, защитник клуба «Арсенал» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года.
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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