Футбол
Эмери советует Мустафи и Эль-Ненни сменить клубЕвро-футбол.ру 03:07
Рулевой «Арсенала» Унаи Эмери высказался о будущем в команде защитника Шкодрана Мустафи и хавбека Мохамеда Эль-Ненни.
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Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
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Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
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С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
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Обновлено в 04:33
Политика
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Почти 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Калифорнии
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Политика
Издание The Guardian назвало Крым российским
Издание The Guardian сделало невероятное. В День российского флага оно признало, что Крым – это Россия.
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Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности
Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено вчера в 07:44
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Надаль оценил потенциал Медведева и Хачанова
Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил потенциал россиян Карена Хачанова и Даниила Медведева.
Обновлено в 05:00
Финансы
Банки оценили новую методику расчета закредитованности клиентов
Новые правила расчета нагрузки на капитал не окажут критического влияния на портфель Московского кредитного банка, поскольку по методике ЦБ ряд сегментов с низким значением ПДН и ПСК снижают нагрузку на капитал, заметил директор департамента розничного кредитования банка Рустам Идрисов.
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Здоровье
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов
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Обновлено в 03:08
Происшествия
На Камчатке на поиски трех пропавших рыбаков направили вертолет Ми-8
В Камчатском крае на мыс Опасный, где ведутся поиски трех пропавших мужчин, вылетел вертолет Ми-8, сообщили в краевом управлении МЧС России.
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Происшествия
В Петербурге напали на замглавы Штаба Навального
В Петербурге совершено нападение на заместителя главы местного Штаба Алексея Навального Ольгу Гусеву.
Обновлено в 04:51
Футбол
Шалимов отреагировал на приглашение Чалова в молодёжную сборную
Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на решение вызвать нападающего футбольного клуба ЦСКА Фёдора Чалова на игры отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 с командами Сербии и Болгарии.
Обновлено в 02:36
Здоровье
В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок
Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Челябинские репродуктологи проконсультировали пациентов в Костанае
Пациенты смогли побывать на приеме у главного специалиста челябинского минздрава по репродуктивному здоровью, кандидата медицинских наук, руководителя отделения ЭКОклиники «Источник» Надежды Эрлихман.
Обновлено в 03:35
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Общество
В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры
Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.
Обновлено в 03:36
Общество
Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре
В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено 21 августа в 16:56