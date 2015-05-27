Футбол

Эмери: смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык
Чемпионат
02:59

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, что учит английский язык, просматривая сериалы.
Чемпионат02:59

Подробнее о событии

Сериал «Острые козырьки» помогает Эмери учить английский

Soccer.ru05:27

Главный тренер лондонского «Арсенала» назвал футбол своим хобби

Газета.Ru03:33

Эмери учит английский за просмотром сериала

Матч ТВ03:01

Эмери учит английский за просмотром сериала

Sportbox.RU03:01

Эмери: смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык

Чемпионат02:59

Эмери: «Смотрю „Острые козырьки“, чтобы улучшить английский»

Sport24.ru02:23

Эмери смотрит сериал «Острые козырьки», чтобы поднять уровень английского

Бомбардир.ру03:06
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Футбол

Олег Кононов: «Первая игра в „Спартаке“ отличается от всех других»

Обновлено в 06:30
Футбол

Хавбек «Боки» назвал финал Кубка Либертадорес зоной боевых действий

Полузащитник "Боки Хуниорс" Пабло Перес, который травмировал глаз в результате нападения болельщиков "Ривер Плейт" на автобус клуба перед заключительным матчем финала Кубка Либертадорес, прокомментировал инцидент, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Футбол

«Краснодар» забил 5 голов «Арсеналу» в молодежном первенстве

Обновлено в 06:17
Футбол

Фалькао: «„Монако“ была нужна эта победа»

Обновлено в 05:57
Футбол

Симеоне: «Коста попросил о замене, почувствовав дискомфорт в ноге»

Обновлено в 05:46
Футбол

Бонуччи: «Подписав Роналду, „Ювентус“ получил лучшего футболиста мира»

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:52
Футбол

«Зенит» закрыл крышу стадиона перед игрой с «Ростовом»

Обновлено в 06:35
Футбол

Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 02:45
Футбол

Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»

"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).
Обновлено в 04:12
Футбол

Тренер «Боруссии» назвал претендентов на чемпионство в бундеслиге

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр считает, что несколько команд смогут навязать борьбу «Баварии» в бундеслиге и побороться за чемпионский титул в сезоне-2018/19.
Обновлено в 04:38
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Серхио Рамос: «Реал» не проявил должного отношения к матчу с «Эйбаром»

Обновлено в 02:38
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Полузащитник «Уфы» избежал серьезной травмы в матче с «Оренбургом»

В матче 15-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Уфа» (1:0) полузащитник гостей Дмитрий Сысуев получил повреждение и был заменен на 32-й минуте.
Обновлено в 05:02
Футбол

«Крылья Советов» просмотрят еще одного игрока «Ротора»

Как стало известно «Матч ТВ», хавбек «Ротора» Денис Якуба отправится в расположение «Крыльев Советов» вслед за партнером по команде защитником Максимом Карповым, который уже находится в расположение самарцев.
Обновлено в 06:01
Футбол

Игрок «Арсенала» Ткачев рассказал, почему его называют русским Халком

Обновлено в 05:54
Футбол

ЦСКА и «Викторию» в Лиги чемпионов рассудит голландская бригада судей

Пресс-служба УЕФА объявила бригады судей на матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:35
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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