Футбол

Эмери: смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык
Чемпионат
02:59

Смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык.
Чемпионат02:59

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Эмери учит английский за просмотром сериала

Матч ТВ03:01

Эмери учит английский за просмотром сериала

Sportbox.RU03:01

Эмери: смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык

Чемпионат02:59

Эмери: «Смотрю „Острые козырьки“, чтобы улучшить английский»

Sport24.ru02:23

Эмери смотрит сериал «Острые козырьки», чтобы поднять уровень английского

Бомбардир.ру03:06
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Футбол

Президент «Ривер Плейта» едва не пострадал во время беспорядков

Обновлено в 03:30
Футбол

Анри назвал победу «Монако» над «Каном» облегчением

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал матч против "Кана" в рамках 14-го тура чемпионата Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:17
Футбол

Диего Симеоне: «„Атлетико“ играет в одном стиле семь лет»

Обновлено в 03:24
Футбол

«Спартак» и «Крылья Советов» выбрали форму на матч в Москве

Обновлено в 03:10
Футбол

Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
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«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей

«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
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Футбол

Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»

"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).
Обновлено в 03:17
Футбол

Тренер «Боруссии» назвал претендентов на чемпионство в бундеслиге

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр считает, что несколько команд смогут навязать борьбу «Баварии» в бундеслиге и побороться за чемпионский титул в сезоне-2018/19.
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Сантьяго Солари: «Эйбар» был лучше «Реала»

"Эйбар" играл отлично, - приводит слова Солари Football Espana.
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Виллиан провел 600-й матч в профессиональной карьере

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Футбол

«Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд»

"Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
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Юрченко: «„Енисею“ либо плыть всем вместе, либо тонуть. Мы плывем»

Вратарь «Енисея» Давид Юрченко прокомментировал победу красноярской команды над «Динамо» (2:1) в выездном матче 15-го тура РПЛ.
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«Валенсия» без Черышева разгромила «Райо Вальекано»

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Аллегри: «Нам нужно думать на шаг вперед, как это делает Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над СПАЛом в матче Серии А. Мы продуктивно провели первый тайм.
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Тренер «Фортуны»: если в Мюнхене удаётся взять очко, то это ощущается как победа

Главный тренер "Фортуны" Фридхельм Функель прокомментировал ничейный результат матча 12-го тура чемпионата Германии с мюнхенской "Баварии" (3:3).
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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