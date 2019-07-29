Футбол
Эмери рассказал о потенциале возможного новичка «Арсенала» ПепеГазета.Ru вчера в 19:26
Главный тренер английского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что думает о возможном подписании его клубом нападающего французского "Лилля" Николя Пепе, передает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Умер известный журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено вчера в 04:49
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Напомним, что ранее лицензия была отозвана у расположенного в Москве банка "Жилкредит" Читайте также: Центробанк отозвал лицензию у столичного "РАМ Банка"
Обновлено в 01:42
Политика
Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:42
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
Корветы проекта «Стерегущий» получат «трехглазые» радары
Отмечается то, что вместо вращающегося антенного блока, корветы проекта «Стерегущий» будут оснащены тремя стационарными приемо-передающими устройствами.
Обновлено вчера в 03:22
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено 27 июля в 14:36
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Авто
В Германии разрешили модернизировать дизельные авто
На дорогах Германии сегодня насчитывается свыше 5 млн дизельных авто, соответствующих стандарту Евро-5.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников
В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», рассказали РБК два источника в Минобороны.
Обновлено в 00:00
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Здоровье
В Индии появился на свет ребенок-русалка
Обновлено вчера в 13:50
Космос
В Сети назвали новую дату очередного «конца света»
На просторах Вселенной был зафиксирован огромный объект, который направляется к Земле со стороны Венеры.
Обновлено 27 июля в 09:11
Происшествия
Более 20 человек задержаны у больницы Навального
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено вчера в 08:59
Космос
«Союз» с кораблем «Прогресс МС-12» готовят к старту на Байконуре
«Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12" была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», - говорится в сообщении госкорпорации.
Обновлено в 00:17
Гаджеты
Ценник на смартфон Meizu 16Xs стартует с 22,99 тыс. рублей
По предварительной информации, стоимость новинки составит 22,99 тыс. рублей за модификацию с объёмом памяти в 64 гигабайта.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
Счетная палата готовит почву для новой пенсионной реформы
Пенсионная система должна быть прозрачной и понятной для граждан, а принимаемые государством решения – вызывать доверие населения, заявила аудитор СП Светлана Орлова, выступая в Госдуме.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
В ЕС заявили о нарушениях при задержаниях на акции в Москве
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией
Участники акции требуют от правительства внеблокового статуса для Грузии, отказа от воинственной риторики в адрес Москвы и восстановления российско-грузинских отношений до докризисного уровня.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Режим ЧС объявлен в Белогорске из-за паводка
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Екатеринбурге водитель сбил на ЖБИ двух подростков
Водитель Skoda Rapid сбил на ЖБИ двух подростков 15 и 16 лет. Авария произошла около 23 часов на восьмом дублере Сибирского тракта.
Обновлено в 01:27
Общество
В Иркутской области поднялся уровень воды в реках Белая и Бирюса
Из-за дождей в Иркутской области зафиксировали повышение уровня воды в реках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.
Обновлено 27 июля в 04:20