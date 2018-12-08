Футбол

Эмери рассказал о конфликте с Дзюбой и Карпиным в «Спартаке»
РИА Новости
11:55

Бывший главный тренер "Спартака" Унаи Эмери в своей автобиографии рассказал о конфликте с нападающим Артемом Дзюбой, а также затронул тему отношений с Валерием Карпиным.
РИА Новости11:55

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Эмери рассказал о конфликте с Дзюбой и Карпиным в «Спартаке»

РИА Новости11:55

«Карпин делал жизнь невыносимой, а Дзюба настроил игроков против меня». Эмери рассказал о «Спартаке»

Eurosport.ru09:56

«Дзюба настраивал журналистов против меня». Эмери разносит «Спартак» в книге

Спорт-Экспресс10:55

Эмери: «Карпин делал всё, чтобы моя жизнь в „Спартаке“ стала невыносимой»

Soccer.ru09:39

Эмери рассказал о проблемах с Дзюбой и Карпиным во время работы в «Спартаке»

Чемпионат09:19

«Карпин делал мою жизнь невыносимой, Дзюба интриговал против меня». Эмери разнес «Спартак» в книге

Sport24.ru09:15

Эмери: «Карпин делал жизнь невыносимой, а Дзюба настраивал против меня журналистов»

Бомбардир.ру09:11
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Футбол

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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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