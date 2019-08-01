Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что сделка по переходу вингера "Лилля" Николя Пепе еще не закрыта.

Музыка В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток» По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.

Политика Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.

Политика Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3 Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Футбол «Арсенал» купил Пепе за рекордную сумму Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.

Шоу-бизнес Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак Константин Богомолов перестал скрывать свои чувства к Ксении Собчак.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $64,4 за баррель Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,69 (на 1,06%) - до $64,36 за баррель.

Происшествия Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.

Экономика «Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2» В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.

Происшествия СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).

Общество Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.

Кино Опубликован сценарий финальной серии «Игры престолов» На сайте премии "Эмми" опубликовали сценарий финальной серии шоу "Игра престолов". Теперь поклонники смогут ознакомиться с деталями сюжета.

Политика Саммит стран-гарантов режима перемирия в Сирии состоится 11 сентября Саммит стран-гарантов астанинского процесса по Сирии, в ходе которого будет объявлено о формировании сирийского конституционного комитета, пройдет 11 сентября.

Общество Десять холодных дней ждут москвичей в начале августа Как говорят в Центре погоды "Фобос", температура воздуха будет меняться в диапазоне от 14 до 19 градусов.

Общество Россияне доверяют Соловьеву больше других журналистов Россияне доверяют Соловьеву больше других журналистов Телевидение остается основным источником информации в России.

Происшествия Жители Перми обнаружили в туалете питона Жильцы многоэтажного дома в Перми обнаружили в своей квартире питона.

Армия и оружие В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о начале расследования по авиаударам в Идлибе.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору спелой дыни Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и хранению арбуза и дыни. Советы опубликованы на сайте ведомства.

Происшествия Генпрокуратура требует завести дело против экс-главы Клинского района Генпрокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя.

Общество Средний результат ЕГЭ при поступлении в МГИМО превысил 96 баллов Средний результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении на программы бакалавриата МГИМО вырос в 2019 году до 96,2 балла, по договорной системе - 84 балла.

Общество В России с начала года число невыездных должников выросло на 1 млн Как передаёт ТАСС со ссылкой на материалы ФССП, если на начало года в стране было 2,6 млн невыездных должников, то к 1 июля — уже 3,58 млн.

Гаджеты Представлены долгожданные 10-нанометровые процессоры Intel Ice Lake Месяц назад в Сеть утекли параметры настольные процессоры Intel Comet Lake, которые относятся к десятому поколению CPU Core.

Наука Крупнейший в мире телескоп закончат к 2027 году Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введён в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более чёткое изображение в сравнении с Хабблом.

Политика США пригрозили Китаю и выдвинули торговый ультиматум Эскалация отношений США и Китая произошла в мае 2019 года после неудачных торговых переговоров.