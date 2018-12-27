Футбол
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери от досады из-за ничьей с "Брайтоном" в 19-м туре пнул бутылку с водой, которая попала в болельщика на трибуне. Специалист принес пострадавшему извинения.
Спорт-Экспресс20:46
Оценить
Команда хорошо поработала, несмотря на то, что нам так и не удалось победить.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Футбол
«Интер» впервые с 2016 года обыграл «Наполи»
Обновлено в 17:20
Футбол
«Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» на выезде
В матче 19-го тура чемпионата Англии «Лестер» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Счет в матче на 14-й минуте открыли «горожане».
Обновлено в 11:55
Футбол
Азар: «Хочу стать легендой „Челси“, как Терри, Лэмпард и Дрогба»
Обновлено в 20:33
Футбол
Лионель Месси: «Соперничество с Роналду было классным»
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что ему нравилось соперинчество с Криштиану Роналду.
Обновлено в 18:40
Футбол
Денис Черышев: «„Краснодар“ имеет шансы стать чемпионом»
Думаю, после перерыва будет интересно. Думаю, что у "Краснодара" есть шансы.
Обновлено в 19:06
Футбол
Полузащитник «Спартака» Пантелеев согласовал контракт с «Рубином»
Рубин согласовал контракт с полузащитником Спартака Владиславом Пантелеевым. Об этом сообщает Бизнес Online.
Обновлено в 11:56
Футбол
Завершено предварительное следствие по делу Кокорина и Мамаева
Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 16:01
Футбол
Эмери обсуждал с Неймаром интерес «Реала»
Бывший главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери признался, что обсуждал с нападающим Неймаром слухи об интересе к нему со стороны "Реала".
Обновлено в 19:55
Футбол
Буффон продлит контракт с «ПСЖ»
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон продлит контракт с клубом, утверждает Sky Sport.
Обновлено в 17:56
Футбол
«Ливерпуль» намерен приобрести форварда «Боруссии» Азара в январе
Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар попал в сферу интересов английского "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:41
Футбол
«Зенит-2» могут покинуть пять игроков
В зимнее трансферное окно «Зенит-2» могут покинуть пять игроков.
Обновлено в 20:42
Футбол
Представитель Рыболовлева опроверг информацию о продаже «Монако»
Представитель российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева Дмитрий Чечкин опроверг информацию о том, что его клиент планирует продать «Монако» в январе.
Обновлено в 13:56
Футбол
ЦСКА снял новогоднее шоу «Вечерний Гинер»
В роли главных героев шоу выступили президент ЦСКА Евгений Гинер, тренер команды Виктор Гончаренко и один из ведущих «Вечернего Урганта» Александр Гудков.
Обновлено в 15:44
Футбол
ФИФА может наказать РФС из-за участия двух клубов на турнире в Крыму
В прошлом году российские футбольные клубы — махачкалинский "Анжи-2" и саратовский "Сокол" сыграли на зимнем Кубке Крыма.
Обновлено в 06:10
Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «В следующем матче сможем рассчитывать на Марсьяля, Лукаку и Санчеса»
Ромелу Лукаку пропустил последние два матча по личным обстоятельствам, а Антони Марсьяль не смог помочь «МЮ» против «Хаддерсфилда» из-за болезни.
Обновлено в 14:45