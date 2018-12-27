Футбол

Эмери попал бутылкой в фаната во время матча с «Брайтоном»
Спорт-Экспресс
20:46

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери от досады из-за ничьей с "Брайтоном" в 19-м туре пнул бутылку с водой, которая попала в болельщика на трибуне. Специалист принес пострадавшему извинения.
Спорт-Экспресс20:46
Унаи Эмери
Команда хорошо поработала, несмотря на то, что нам так и не удалось победить.
— Унаи ЭмериМатч ТВ 19:04

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Эмери попал бутылкой в фаната во время матча с «Брайтоном»

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Эмери попал бутылкой в болельщика. Специалист много раз извинился

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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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