Команда хорошо поработала, несмотря на то, что нам так и не удалось победить.

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери от досады из-за ничьей с "Брайтоном" в 19-м туре пнул бутылку с водой, которая попала в болельщика на трибуне. Специалист принес пострадавшему извинения.

Эмери попал бутылкой в фаната во время матча с «Брайтоном»

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